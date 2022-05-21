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Формула 1 / Гран При Испании Новость

Проблемы в топливной системе вынудили Ferrari заменить Сайнсу шасси

После анализа поломки, выявленной в пятницу, Скудерия предпочла пойти на радикальный шаг

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Проблемы в топливной системе вынудили Ferrari заменить Сайнсу шасси
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В дебюте домашнего Гран При в Барселоне Карлос Сайнс показал вторую скорость в первой пятничной тренировке, уступив лишь самую малость своему партнеру по Ferrari Шарлю Леклеру. Во второй сессии испанец стал четвертым с отставанием в три десятых.

Однако после обследования машины механики команды обнаружили, что на F1-75 есть неполадки в топливной системе. После их анализа было решено собрать для Сайнса к субботе новое шасси. 

Об этом стало известно из отчета технического делегата FIA Джо Бауэра – там сказано, что Скудерия уже успешно прошла повторную инспекцию. 

Сама команда не стала вдаваться в детали поломки, но вынуждена была нарушить правило комендантского часа. Для команды это первый подобный эпизод в сезоне-2022, тогда как правила допускают подобное дважды по ходу чемпионата.  

Также замена шасси – и тоже с превышением допустимого времени работы – потребовалась команде McLaren для Ландо Норриса. Тот наехал во второй тренировке на поребрик в девятом повороте и повредил днище. 

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