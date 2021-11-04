Майкл Андретти дал первые официальные комментарии по поводу истории, которая развивалась за сценой на протяжении последних месяцев. После того, как в конце лета босс Andretti Autosport заявил о желании выкупить одну их команд Ф1, все остальные события происходили в неофициальной плоскости.

Как стало известно СМИ, американцы попробовали выкупить 80% акций Sauber, стороны приблизились к соглашению – но в итоге сделка сорвалась. Причиной этого называли желание нынешнего владельца команды Финна Раусинга получить не только выплаты за пакет акций, но и дополнительную сумму, гарантирующую будущее Sauber.

На пресс-конференции по поводу подписание контракта с гонщиком IndyCar Девлином ДеФранческо журналисты смогли впервые задать Андретти прямой вопрос. Тот не стал ходить вокруг да около.

«Я хочу положить конец всем этим слухам, – сказал Майкл. – Доводилось слышать, что все сорвалось из-за финансовых причин. Но сложно представить что-то, еще менее соответствующее истине. Дело вовсе не в этом.

Всему виной проблемы с контролем над принятием решений в финальные часы переговоров. Именно из-за этого сделка провалилась.

Я всегда говорил, что если условия неправильные, мы ни на что не согласимся. И в конечном итоге они оказались неправильными.

Так что мы продолжим поиск других возможностей».

Чуть позже он добавил: «Повторю вновь, слухи безосновательны. Тут не при чем финансовые факторы или схожие с ними вещи.

К сожалению, в последний момент возникли проблемы в отношении контроля, и нам пришлось от всего отказаться, так как мы не могли принять этого».

Андретти не стал вдаваться в подробности, дав лишь понять, что предложенные условия не давали ему такой свободы действий с новым активом, на которую рассчитывал американец. При этом он отметил, что в Liberty Media были очень рады его желанию купить команду Ф1.

На вопрос о будущем Майкл ответил: «Наши глаза постоянно остаются открытыми. Мы всегда в поиске возможностей. Не только там [в Ф1], но и в других сериях, других гонках. Таков наш подход, это гоночный бизнес, мы всегда смотрим, как его можно расширить.

Но любое расширение должно обязательно быть правильной сделкой: мы должны понимать, что будем конкурентоспособны, так как это очень важно для бренда. Нам важно добиваться успеха во всем, что мы делаем».