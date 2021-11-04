«Проблемы с контролем». Андретти объяснил срыв сделки с Sauber
Босс американской команды рассказал, почему не состоялся выкуп контрольного пакета команды Ф1
Майкл Андретти дал первые официальные комментарии по поводу истории, которая развивалась за сценой на протяжении последних месяцев. После того, как в конце лета босс Andretti Autosport заявил о желании выкупить одну их команд Ф1, все остальные события происходили в неофициальной плоскости.
Как стало известно СМИ, американцы попробовали выкупить 80% акций Sauber, стороны приблизились к соглашению – но в итоге сделка сорвалась. Причиной этого называли желание нынешнего владельца команды Финна Раусинга получить не только выплаты за пакет акций, но и дополнительную сумму, гарантирующую будущее Sauber.
На пресс-конференции по поводу подписание контракта с гонщиком IndyCar Девлином ДеФранческо журналисты смогли впервые задать Андретти прямой вопрос. Тот не стал ходить вокруг да около.
«Я хочу положить конец всем этим слухам, – сказал Майкл. – Доводилось слышать, что все сорвалось из-за финансовых причин. Но сложно представить что-то, еще менее соответствующее истине. Дело вовсе не в этом.
Всему виной проблемы с контролем над принятием решений в финальные часы переговоров. Именно из-за этого сделка провалилась.
Я всегда говорил, что если условия неправильные, мы ни на что не согласимся. И в конечном итоге они оказались неправильными.
Так что мы продолжим поиск других возможностей».
Чуть позже он добавил: «Повторю вновь, слухи безосновательны. Тут не при чем финансовые факторы или схожие с ними вещи.
К сожалению, в последний момент возникли проблемы в отношении контроля, и нам пришлось от всего отказаться, так как мы не могли принять этого».
Андретти не стал вдаваться в подробности, дав лишь понять, что предложенные условия не давали ему такой свободы действий с новым активом, на которую рассчитывал американец. При этом он отметил, что в Liberty Media были очень рады его желанию купить команду Ф1.
На вопрос о будущем Майкл ответил: «Наши глаза постоянно остаются открытыми. Мы всегда в поиске возможностей. Не только там [в Ф1], но и в других сериях, других гонках. Таков наш подход, это гоночный бизнес, мы всегда смотрим, как его можно расширить.
Но любое расширение должно обязательно быть правильной сделкой: мы должны понимать, что будем конкурентоспособны, так как это очень важно для бренда. Нам важно добиваться успеха во всем, что мы делаем».
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