Проблемой для команды Квята стал прогрев мягких шин

Даниил Квят по ходу пятничных тренировок Гран При Абу-Даби показал неплохие с учетом скорости своей машины результаты – 8-й и 13-й, – а также проехал 59 кругов, не слишком сильно отстав от самого активного гонщика дня (Эстебана Окона с 64-мя кругами). Тем не менее, россиянин остался не слишком доволен ходом пятничных заездов.

«Сегодня нам удалось узнать кое-что новое о машине и проехать немало кругов – но пока нет уверенности, что мы все сделали правильно, – цитирует слова Квята пресс-релиз AlphaTauri. – Так что, вечером нам в очередной раз предстоит важная работа – надо найти способ ускориться на несколько десятых».

Подробнее о ходе пятницы пресс-службе команды традиционно рассказал главный гоночный инженер коллектива Джонатан Эддолз.

«Эта пятница не была столь спокойной, как мы привыкли. К сожалению для Даниила, из-за небольшой неисправности у него не получилось полноценно проехать первую серию кругов, ее пришлось прервать раньше, чем мы планировали. Это – далеко не лучший способ начать выходные, так как при таком большом числе поворотов и таком серьезном изменении состояния трассы по ходу дня на этой трассе приходится потратить некоторое время на попадание в ритм.

На первой тренировке каждый из наших гонщиков использовал по два комплекта шин Medium в процессе оптимизации настроек. Эта работа принесла нужные плоды – и мы смогли использовать полученные данные, чтобы серьезно изменить конфигурацию машин ко второй практике.

Во второй тренировке, как и обычно, очень важными были серии кругов на самых мягких шинах – и если честно, пока мы не смогли полностью использовать потенциал этой резины. В частности, нам еще предстоит активно поработать над тем, чтобы покрышки достаточно прогревались к началу первого же быстрого круга».