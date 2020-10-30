Про 2021-й без надежд на титул, договор с FIA и звонок Феттелю. Большое интервью Бинотто

О задачах на 2021 год

Мы допустили ошибку в проекте машины [для сезона-2020], затем выбрали путь улучшений, который тоже оказался неверным. Потом были коронавирус, остановка работы и мораторий на обновления… Все это по сути отобрало у нас сезон. Мы вынуждены были провести девять недель на карантине, а вскоре после объявления о заморозке доработок решили подходить к нынешнему сезону иначе, чем к любому другому. Но все равно намерены действовать.

Следующий год будет для нас очень непростым, мы чувствуем груз ответственности и желание реабилитировать себя. В 2021-м у нас будет совершенно новый мотор, который очень здорово показывает себя на стенде. У нас есть идеи в отношении шасси. Понятно, что невозможно сотворить чудо, когда время работы в аэродинамической трубе сокращено. Но я уверен, что команда сделает шаг вперед. Пришло время доказать, на что мы способны.

Если говорить реалистично, Ferrari не сможет в 2021 году бороться за титул. Но мы обязаны регулярно бороться за подиум – в этом наша цель.

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О возможностях после перехода на новый регламент в 2022-м

В Ф1 всегда были циклы доминирования одной команды, которые прерывались после смены правил. Разумеется, когда доминировала Ferrari, это было очень здорово. Убежден, что сейчас очень верный момент для перехода на новый регламент, который вступит в силу в 2022-м.

Мы видим в этом возможность начать новый проект, который запустим с января. По сути, это старт с чистого листа, огромный вызов. И сейчас мы должны серьезно перетасовать ту колоду с картами, которой располагаем. Мы рассчитываем начать новый цикл успехов Ferrari и сделаем для этого все возможное.

Себастьян Феттель, Ferrari SF1000, Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39, и Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

О чрезмерной сложности технологий в Формуле 1

Было бы ошибкой думать, что вопрос только в этом. Чтобы сделать лучше тот спектакль, каким является наш спорт, требуется изменить не только технический регламент, но и спортивный. Лишь один пример: лично мне по душе трассы с гравийными зонами безопасности, вроде «Муджелло». Там, если пилот допускает ошибку, за нее приходится расплачиваться. Я знаю, что Ф1 работает над этим вопросом и над многими подобными. Чейз Кэри начал эту работу, а Стефано Доменикали продолжит ее. И я уверен, что это верное направление.

Если же говорить о технической сложности Формулы 1, то этот вопрос обсуждают часто. Нередко я слышал предложения по снижению числа датчиков, чтобы у инженеров команд было меньше информации. Эту идею можно рассмотреть, но важно помнить, что эти датчики также отвечают за безопасность – как, например, и радиосвязь гонщика с командой. Так что тут нужен верный компромисс.

Формула 1 – прекрасный спорт и останется таким. Мы должны сохранять оптимизм и сотрудничать с FIA и руководством чемпионата, а также с медиа. Журналистам же стоит, в свою очередь, рассказывать болельщикам обо всем без скоропалительных выводов.

О взаимоотношениях с Тото Вольфом

Можно ли сказать, что мы ненавидим друг друга? В спортивном плане именно он является моим главным соперником, оппонентом, который выигрывает уже много лет подряд. Но это ни в коем случае не ненависть. Я испытываю по отношению к нему уважение и стремлюсь побить его – но не с целью побить именно Тото и Mercedes, а для того, чтобы вывести Ferrari на те позиции, которых она заслуживает.

Сириль Абитбуль, управляющий директор Renault F1 Team, Тото Вольф, исполнительный директор по вопросам бизнеса Mercedes AMG, Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari Фото: FIA Pool

О соглашении с FIA по моторам

В прошлом году никто из соперников не подал протест на конструкцию наших машин. Лишь после завершения чемпионата FIA начала собственное расследование, которое потребовало большой траты сил как с их стороны, так и с нашей. Мы, вдобавок, потеряли еще и время, которое могли посвятить машине 2020 года.

И в итоге все свелось к простому соглашению: давайте сфокусируемся на будущем, давайте поможем друг другу отыскать потенциальные серые зоны в правилах и внести нужные уточнения. И точка.

Договор остается секретным, так как это логично следует из его содержания. Должны ли мы выкладывать во всеобщий доступ подробную информацию о нашем моторе? Не думаю, что хоть кто-то в Формуле 1 поступает так – или станет поступать в будущем.

Если же говорить о серых зонах, то они действительно существовали до 2019 года, пока не были выпущены новые уточнения, в том числе и благодаря нашей помощи. Эти директивы сказались на всех двигателях, просто на наших сильнее всего.

О предстоящей работе с Леклером и Сайнсом

Если посмотреть на пару наших гонщиков… Думаю, болельщики в восторге от Шарля. Да и сама команда, признаюсь, тоже. Он восхищает своей квалификационной скоростью. своими обгонами, тем, как защищает позицию на трассе. Думаю, Энцо Феррари он бы очень понравился.

Если говорить о выборе в пользу Карлоса, то лично я вижу в нем лидерские качества, умение упорно трудиться и успешно взаимодействовать с инженерами. А еще он постоянно повышает свои требования к тем, с кем работает. Да, если смотреть на возраст, то он молод, но у него уже много сезонов за плечами. Его путь в Ф1 всегда был связан с изучением нового для достижения результатов.

К счастью, хотя бы вопрос с пилотами для нас сейчас закрыт. Шарль прибавляет, он ни разу не критиковал нас в сложный момент – напротив, в трудной ситуации стал взрослее, научился помогать и вносить свой вклад в усиление команды.

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто и Себастьян Феттель Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

О телефонном звонке Феттелю, когда Ferrari решила не продлевать контракт

Помню, как я был у себя дома, и перед тем, как позвонить, трижды мысленно провел нашу беседу – прикинув, что и как мне следует говорить. Решение в отношении Себа не было простым. Мы все любим его за то, какой он, как себя ведет, и за то, что сделал для команды за годы выступлений в ее составе.

Но наступает время, когда вы должны ясно определить, чего хотите в будущем. Совсем скоро начнется новый технический цикл, команда заново выстраивает многие процессы. Важно оценивать свои амбиции в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и именно здесь нужно найти аргументы, чтобы иметь в себе силу сделать определенный выбор.

Думаете, Себ бросил трубку [узнав о решении команды не продлевать контракт]? Вовсе нет, он очень интеллигентный человек. Прекрасный человек. Это же подтверждает его поведение по ходу сезона, когда у нас не было недостатка в сложностях. Никакого негатива, только инициатива и уважительное отношение.

О Льюисе Хэмилтоне

Снимаю перед Льюисом шляпу, и дело не только в его рекордах. Он заслуживает уважения за то, что демонстрирует на трассе. Но если говорить лично обо мне, то я связан с рекордами Михаэля, потому мне странно слышать, как Льюис называет их своими.

Кстати, недавно он приезжал в Маранелло, чтобы выбрать себе дорожную Ferrari. Это еще раз доказывает, что у него хороший вкус – он предпочел правильную машину.