Призвание — гонщик. Чем Вандорн отличается от других пилотов

В начале июня 2020 года исполнилось 50 лет со дня гибели Брюса Макларена. Новозеландец прославился не только как основатель одноименной команды, но и как выдающийся гонщик, который не успел выиграть заслуженный титул в Формуле 1.

По случаю печальной годовщины мы перевели материал из журнала F1 Racing 2017 года: в тот момент за McLaren выступал Стоффель Вандорн. Бельгиец не добился успеха в Формуле 1, но это не отменяет того, что Стоффель был очень быстр. И на удивление близок по духу к основателю команды. Мы верим, что эта история должна быть рассказана. Слово Питеру Уиндзору:

Извилистая тропинка ведет меня по берегу искусственного озера. В воде — дорогой сорт карпа. На небольшом отдалении — изогнутые линии инопланетного здания. Не просто здания — произведения искусства, которое создал знаменитый архитектор Норман Фостер. Стекло. Подъемники. Двери, открывающиеся вовнутрь. Austin 7 Chummy Брюса Макларена. А за ним — гоночные машины разных эпох: оранжевые, красно-белые, серебристые.

Я перехожу на шепот. Место обязывает. Это технологический центр McLaren. А рядом — умопомрачительный McLaren 570GT с поднятыми вверх дверями.

И ты вспоминаешь, как на гоночных трассах ездил Брюс Макларен. Как за рулем М19 и М23 побеждал Денни Хьюм. Как в семидесятых годах прошлого века на McLaren выигрывали Джеймс Хант и Эмерсон Фиттипальди. Наконец, как еще позже это делали Ален Прост и Айртон Сенна. И, конечно, титул Льюиса Хэмилтона в 2008-м.

Стоффель Вандорн за рулем McLaren 570GT Фото: Эндрю Ферраро / LAT Images

Вся родословная — здесь. В южноанглийском графстве Суррей, где вот уже полвека обитает команда McLaren. Впрочем, не только команда: помимо гоночных автомобилей здесь строят сверхбыстрые спорткары. И кажется, сейчас я сяду в один из них.

Спустя какое-то время из штаб-квартиры выходит Стоффель — в белой майке Michael Kors и безукоризненных черных брюках. Для начала — фотосессия для журнала F1 Racing: Стоффель покорно выполняет каждую просьбу фотографов, пока я тихо наблюдаю за ними из укромного уголка. Когда с обязательной программой покончено, мы с Вандорном, наконец, можем забраться в салон 570GT. Я медленно осматриваю кожаный салон, прежде чем забраться внутрь. Это не просто Lamborghini и не просто Ferrari. Больше того — это не Jaguar, не Aston Martin и даже не Porsche. Это McLaren. Брюс бы оценил.

Стоффель Вандорн за рулем McLaren 570GT Фото: Эндрю Ферраро / LAT Images

Стоффель легко впрыгивает внутрь — сначала ноги, затем торс. Я пытаюсь выглядеть также ловко, но у меня ничего не получается: сперва я вваливаюсь в машину, а вскоре начинаю чувствовать себя излишне официальным на фоне спокойного и расслабленного Вандорна. С чего же начать?

«Как думаешь, это здание когда-нибудь станет для тебя... ну, просто местом, где ты работаешь? Обычным офисом?»

Стоффель Вандорн и Питер Уиндзор в автомобиле McLaren 570GT Фото: Эндрю Ферраро / LAT Images

«Вряд ли, — отвечает Стоффель с улыбкой. — Я всегда ощущаю нечто особенное, когда приезжаю сюда. Даже при том, что за годы в программе поддержки молодых пилотов McLaren я регулярно бывал здесь и успел хорошо изучить штаб-квартиру, я все равно испытываю некий трепет, когда оказываюсь внутри. Не знаю, может, дело в истории, которая окружает команду. Ты только входишь в здание — и сразу видишь автомобили McLaren разных лет. Ты просто не можешь не задуматься об историческом наследии».

Сейчас Вандорн называет технологический центр McLaren своим вторым домом — и у гонщика есть все основания так говорить. Задолго до того, как попасть в Формулу 1, и даже до того, как начать выигрывать в GP2, Стоффель садился на поезд в Бельгии, пересекал Ла-Манш и приезжал в Уокинг только для того, чтобы побыть на базе команды несколько часов. Или чтобы урвать для себя немного времени с известным гоночным тренером Робом Уилсоном. Вскоре Уилсон назовет Вандорна новым Йохеном Риндтом.

В пятницу вечером Стоффель ни за что не будет сидеть в баре с друзьями. Нет, этот парень потратит всё свое время на тренировки и будет наслаждаться тем, как досконально он соблюдает спортивную дисциплину. Автогонки — подлинное призвание Вандорна.

McLaren 570GT Фото: Эндрю Ферраро / LAT Images

«Сейчас ты живешь в Монако?»

«Да. Там хорошая погода, удобное расположение для регулярных перелетов и отличные маршруты для велотренировок. А в свободное время всегда можно погонять на карте».

Брюс Макларен тоже любил Монако. Он выиграл Гран При в Монте-Карло в 1962 году, после чего закатил роскошную вечеринку на пляже в Сен-Жан-Кап-Ферра. С тех пор Брюс устраивал там праздник каждый год — вечеринки проходили в понедельник после гонки. А еще он любил кататься на водных лыжах по утрам — всё там же, на Лазурном берегу.

Стоффель Вандорн за рулем McLaren 570GT Фото: Эндрю Ферраро / LAT Images

Я сижу в пассажирском кресле, пока Стоффель везет нас по извилистым дорожкам вокруг технологического центра McLaren. 570GT скрежещет, выходя из поворотов тихой Южной Англии. Мне становится интересно, как Вандорн сам оценивает свои навыки управления гоночным автомобилем.

«Я немного поздно торможу», — слегка извиняющимся тоном говорит Стоффель, лихо обгоняя более медленную машину, а затем резко выжимая тормоз. Естественно: каждый гонщик Формулы 1 считает, что он тормозит позже всех на планете. Но я слышу неуверенность в голосе Вандорна и понимаю: в отличие от остальных, Стоффель не считает это достоинством.

«Я работаю над этим вместе с инженерами, — объясняет Вандорн. — Каждый гонщик стремится тормозить настолько поздно, насколько это возможно. И вот в этом «насколько возможно» и заключается трудность. Нельзя позволить позднему торможению испортить тебе вход в поворот. Подчас я делал именно это».

Стоффель Вандорн, McLaren Фото: Эндрю Ферраро / LAT Images

Способность Стоффеля к самоконтролю и честному самоанализу впечатляет. Гонщики Формулы 1 любят выставлять себя неуязвимыми людьми, которые не совершают ошибок. Вандорн — полная противоположность этой моде. Стоффель говорит о себе честно и без прикрас.

«Так что же, ты тормозишь позже, чем Фернандо?»

«Да, бывает. Но стоит посмотреть на его телеметрию, и вы увидите, как ровно он проходит круг: никаких экстремальных значений. Такой стиль помогает нивелировать последствия возможных ошибок пилотажа. Я работаю над тем, чтобы научиться ездить также».

Слушая Стоффеля, сложно поверить, что он едва завершил свой первый полный сезон в Формуле 1. Вандорн рассуждает так, словно у него за плечами как минимум десять лет в чемпионате мира. А если вспомнить, что практически весь сезон-2017 для бельгийца состоял из поломок мотора и штрафов за очередную смену силового агрегата, то остается только удивиться, где гонщик находит причину для самокритики.

Стоффель Вандорн, McLaren MCL32 Фото: Стивен Ти / LAT Images

«Сезон выдался непростым — и это помогло мне узнать кучу новых вещей за короткий промежуток времени, — признается Вандорн. — Когда ты дебютируешь в Формуле 1 и всё работает как часы — это одно.

А когда у тебя возникают сложности, для преодоления которых ты вынужден очень тесно работать с командой — это совершенно другое. В самом начале было трудно. За карьеру в молодежных гоночных сериях я привык быть среди лидеров, так что переориентация для работы в McLaren потребовала времени. Но сейчас я понимаю, что именно делаю и к чему стремлюсь. Это здорово».

Стоффель Вандорн, McLaren Фото: Sutton Motorsport Images

«Твои родители приезжают с тобой на гонки?»

«Иногда. Когда на гонку приезжает мой отец, он выходит на обочину со своим секундомером и замеряет результаты участников самостоятельно. Конечно, у нас есть современное оборудование и все эти GPS-датчики, но ему приятнее делать всё по старинке. По вечерам мы всегда проводим время вместе — но о гонках никогда не говорим».

«Что скажешь о Суперформуле? Там была твоя последняя победа — на «Сузуке» в 2016 году».

«Это шикарный чемпионат. И я обожаю «Сузуку». За время выступлений в Японии я полюбил японскую кухню и выучил несколько слов на японском. Теперь на Гран При я обедаю в моторхоуме Honda и могу сказать им пару слов».

Совершив полный круг, мы возвращаемся на базу — и я уже вижу, как поворачиваются головы людей в столовой McLaren. Они смотрят, как Стоффель возвращает 570GT ко входу. Вандорн выходит из машины — а я чувствую, как бы улыбался Брюс, глядя на того, кто сейчас пилотирует его машину. Макларену определенно понравилось бы то, что делает Стоффель.

Увидеть заезд Стоффеля Вандорна и Питера Уиндзора на McLaren 570GT можно в передаче The Flying Lap