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Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке

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Приз за финиш Racing Point в очках – колодец в Африке
Автор:
, Главный редактор
30 июн. 2020 г., 11:06

Спонсор команды Racing Point выступил с необычной инициативой. В ее рамках доступ жителей африканской страны к питьевой воде поставлен в зависимость от результатов гонок

Австрийская компания BWT, занимающаяся водоподготовкой, в последние годы является постоянным спонсором команды Racing Point – а в этом году стала и титульным спонсором. Наряду со спортивными у BWT есть и благотворительные проекты – в частности, компания помогает жителям некоторых африканских стран получить доступ к питьевой воде. На практике это выражается в строительстве грамотно оборудованных колодцев.

Перед стартом нового сезона Формулы 1 представители BWT взяли на себя нестандартное обязательство – отмечать строительством нового колодца каждый успех Racing Point в гонках чемпионата мира. Успехом в этом случае считается каждый финиш в первой десятке – а строить колодцы планируется в Гамбии, находящейся в западной части Африканского континента.

Напомним, в прошлом году Серхио Перес и Лэнс Стролл финишировали в первой десятке 17 раз. К этому сезону команда построила автомобиль, имеющий чрезвычайно много общего с прошлогодним болидом Mercedes – и многие эксперты считают, что Racing Point вполне по силам добиться заметного прогресса.

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Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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