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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

«Пришлось забыть все, чему научился в Williams». Расселл о первой квалификации за Mercedes

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«Пришлось забыть все, чему научился в Williams». Расселл о первой квалификации за Mercedes
Автор:
, Редактор Ф1

В первом же Гран При в составе чемпионов мира британец едва не завоевал поул – но все же остался вторым

Команда Mercedes решила заменить слегшего с коронавирусом Льюиса Хэмилтона своим молодым протеже Джорджем Расселлом. 

Тот не подвел – и в первой же квалификации на коротком кольце в Сахире был близок к победе, уступив в итоге Валттери Боттасу пару сотых секунды. 

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Расселл признался, что чувствовал серьезное напряжение по ходу сессии. 

«Приходилось управлять машиной совершенно иначе, – рассказал он журналистам. – Я пытался забыть все, чему научился в Williams, и выучить заново, как ехать на этой машине быстро. 

В субботней тренировке я перепробовал множество вещей, но получалось не очень. Честно говоря, я был очень рад, что после этого вообще смог выйти в третий сегмент. 

Но нет, конечно же, я доволен. На решающем круге почти получилось собрать все воедино. Конечно, я опустошен тем, что упустил поул из-за пары сотых, но если бы вы сказали мне неделю назад, что в этот раз я буду на решетке вторым, я бы просто отказался этому верить».

Он добавил: «В этом сезоне Валттери серьезно давил на Льюиса в квалификациях. Кажется, в среднем между ними всего одна десятая. 

Всем известно, сколь хорош Льюис. Потому оказаться сразу следом за Валттери. сев в машину в последний момент и имея два дня на подготовку – все это меня радует. Давайте посмотрим, что получится у нас завтра».

Он заметил, что ожидает в гонке больше трудностей, чем в квалификации: «Передо мной на решетке никого не будет. Уже давно не испытывал этого. Но гонка станет сложной. В квалификации мне было очень комфортно, там надо просто выжать все что можно. 

Завтра потребуется больше контроля, физической формы. У меня пока просто нет такого опыта. Я, конечно, целиком отдам себя – поглядим, что из этого выйдет».

За всю карьеру в Формуле 1 Расселл еще ни разу не смог заработать очки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Пилоты Джордж Расселл
Автор Люк Смит

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