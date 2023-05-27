«Пришлось рисковать по полной». Макс рассказал, как добыл поул в Монако

Не считая утренней тренировки в пятницу, Макс Ферстаппен стал быстрейшим во всех до единой сессиях Гран При Монако. Однако успех в квалификации дался гонщику Red Bull очень непросто – он не лучшим образом начал решающий круг и в какой-то момент, казалось, уже слишком сильно проигрывал испанскому ветерану.

Но невероятный третий сектор позволил Максу стать сильнейшим.

«Я очень доволен, так как знал, что собрать здесь хороший круг будет непросто, – объяснил Ферстаппен. – Вчера мы не лучшим образом начали этап, но затем прибавляли. А в квалификации тебе нужно просто выехать и рисковать по полной.

Первый сектор моего решающего круга вышел не идеальным – я был слишком осторожен в первом повороте, потому знал, что отстаю. Потому на заключительном секторе я сделал все, что было возможно, несколько раз задевал барьеры – но в итоге очень рад своему первому поулу на этой трассе».

Говоря о гонке, лидер сезона отметил: «Нужно будет чисто стартовать, до первого поворота здесь совсем близко. Хорошо известно: в Монако может произойти все, что угодно – машина безопасности, дождь. Тут всегда присутствует элемент хаоса.

Наша машина быстра в гоночной конфигурации, но надо будет ехать чисто и хладнокровно».

Другой пилот Red Bull, главный соперник Макса в общем зачете Серхио Перес в квалификации разбил машину в первом повороте и в воскресенье будет стартовать с самой последней позиции.

Дополнительная информация: Филип Клерен