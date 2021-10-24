Присевший Mercedes, окрыленный Перес. Герои и неудачники США

Герои

Серхио Перес

Вторая лучшая квалификация Чеко в сезоне в момент, когда это действительно важно. Мексиканец весь уик-энд шел среди лидеров и даже возглавлял протоколы на тренировках. Правда, тогда у Хэмилтона и Ферстаппена снимали времена. Когда лидеры проехали чистые круги, Перес им предсказуемо проиграл.

Но во-первых, проиграл Чеко в два раза меньше обычного – четверть секунды от Ферстаппена вместо обычной половины. А во-вторых, Перес расположился прямо за Хэмилтоном, и если не провалит старт, то наконец-то поможет напарнику в тактической борьбе с Mercedes.

Red Bull весь сезон пыталась окрылить Переса, но кажется, для этого была нужна близость к родной Мексике.

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Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B, Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Шарль Леклер

Давненько мы не видели субботнего мага из Монако в статусе лучшего из остальных. И вот пожалуйста. Ferrari вчера проделала изумительную работу, полным составом опередив McLaren. Учитывая примерное равенство команд по скорости в Остине и напряженную борьбу за третье место в Кубке конструкторов – это большое достижение.

Леклер же, в лучшем стиле, сумел выжать из машины чуть больше, чем конкуренты. К тому же, нанес очередное поражение Карлосу Сайнсу. Если не брать Сочи, где Шарль из-за смены мотора даже не боролся, последний раз испанец побеждал напарника еще в Австрии.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Юки Цунода

Редчайший случай, когда японец выжал из AlphaTauri почти все, что было можно. Пожалуй, впервые во второй половине сезона.

Мало того, что Цунода второй раз подряд прошел в третий сегмент, что само по себе достижение. Юки еще и уступил Пьеру Гасли всего одну позицию. Так близко друг к другу на старте парни из Фаэнцы были лишь раз за сезон – в Австрии.

Конечно, по времени Цунода проиграл Пьеру почти секунду. Но обычно японский пилот выбывает из борьбы гораздо раньше, пока Гасли бьется за второй-третий ряд стартовой решетки. На этот же раз напарники выступили на одном уровне. И для Юки это подвиг.

Юки Цунода, AlphaTauri AT02 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Неудачники

Mercedes

Чемпионы приехали в Остин фаворитами, но оправдать этот статус в субботу не смогли. Mercedes долго вкатывался в квалификацию, еле попал в топ-10 в первом сегменте, бодался с Ferrari и McLaren во втором. Конечно, казалось, что это только раскатка перед настоящим перфомансом в Q3. Но не вышло.

Хэмилтон не смог и близко подобраться к Ферстаппену в борьбе за поул и на старте будет зажат между двумя болидами Red Bull. Боттас же и вовсе оказался в половине секунды от лидера и ближе к Леклеру на пятой позиции, чем к Пересу на третьей. Учитывая, что Валттери еще и пять мест за смену мотора потерял, стартовать ему придется и вовсе с пятого ряда. И никакие приседания днища не помогли!

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Кими Райкконен

Третье поражение во внутренней дуэли за четыре последних этапа и вылет в первом сегменте – вряд ли от приезда на трассу своей последней победы Кими ждал такого результата.

Квалификацию финн просто провалил. Мало того, что опередить Райкконену удалось только двух пилотов Haas, он еще и своему напарнику Джовинацци проиграл аж четыре десятых секунды.

Благодаря штрафам на старте их разделит три позиции, а не пять. Но и это много, когда речь идет о чемпионе мира и не особо впечатляющем пилоте, увольнения которого все ждут в самом ближайшем будущем.

Кими Райкконен Alfa Romeo Racing C41 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Лэнс Стролл

Три подряд квалификации в топ-10 и четыре подряд победы над Себастьяном Феттелем – не то, чтобы мы многого ждем от Лэнса Стролла, но осенью он ехал весьма недурно. До вчерашней квалификации.

Вероятно, Лэнсу помешал разворот Джовинацци в самом конце Q1, но на вылет канадец стоял и до этого. Выбывать из борьбы вместе с Haas и Латифи, когда твой ни за что не борющийся партнер проходит дальше – это удар. И по самолюбию, и по шансам хоть чего-то добиться в гонке. Хотя три отыгранные из-за штрафов позиции и поправили положение дел.

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR21 Фото: Andy Hone / Motorsport Images