Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Стартовая решетка Гран При США Следующая / Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша
Формула 1 / Гран При США Самое интересное

Присевший Mercedes, окрыленный Перес. Герои и неудачники США

Автор:
, редактор

Как обычно выбираем лучших и худших по итогам квалификации

Присевший Mercedes, окрыленный Перес. Герои и неудачники США

Герои

Серхио Перес

Вторая лучшая квалификация Чеко в сезоне в момент, когда это действительно важно. Мексиканец весь уик-энд шел среди лидеров и даже возглавлял протоколы на тренировках. Правда, тогда у Хэмилтона и Ферстаппена снимали времена. Когда лидеры проехали чистые круги, Перес им предсказуемо проиграл. 

Но во-первых, проиграл Чеко в два раза меньше обычного – четверть секунды от Ферстаппена вместо обычной половины. А во-вторых, Перес расположился прямо за Хэмилтоном, и если не провалит старт, то наконец-то поможет напарнику в тактической борьбе с Mercedes. 

Red Bull весь сезон пыталась окрылить Переса, но кажется, для этого была нужна близость к родной Мексике.

Читайте также:

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B, Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B, Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Шарль Леклер

Давненько мы не видели субботнего мага из Монако в статусе лучшего из остальных. И вот пожалуйста. Ferrari вчера проделала изумительную работу, полным составом опередив McLaren. Учитывая примерное равенство команд по скорости в Остине и напряженную борьбу за третье место в Кубке конструкторов – это большое достижение.

Леклер же, в лучшем стиле, сумел выжать из машины чуть больше, чем конкуренты. К тому же, нанес очередное поражение Карлосу Сайнсу. Если не брать Сочи, где Шарль из-за смены мотора даже не боролся, последний раз испанец побеждал напарника еще в Австрии. 

Читайте также:

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Юки Цунода

Редчайший случай, когда японец выжал из AlphaTauri почти все, что было можно. Пожалуй, впервые во второй половине сезона. 

Мало того, что Цунода второй раз подряд прошел в третий сегмент, что само по себе достижение. Юки еще и уступил Пьеру Гасли всего одну позицию. Так близко друг к другу на старте парни из Фаэнцы были лишь раз за сезон – в Австрии. 

Конечно, по времени Цунода проиграл Пьеру почти секунду. Но обычно японский пилот выбывает из борьбы гораздо раньше, пока Гасли бьется за второй-третий ряд стартовой решетки. На этот же раз напарники выступили на одном уровне. И для Юки это подвиг.

Юки Цунода, AlphaTauri AT02

Юки Цунода, AlphaTauri AT02

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Неудачники

Mercedes

Чемпионы приехали в Остин фаворитами, но оправдать этот статус в субботу не смогли. Mercedes долго вкатывался в квалификацию, еле попал в топ-10 в первом сегменте, бодался с Ferrari и McLaren во втором. Конечно, казалось, что это только раскатка перед настоящим перфомансом в Q3. Но не вышло. 

Хэмилтон не смог и близко подобраться к Ферстаппену в борьбе за поул и на старте будет зажат между двумя болидами Red Bull. Боттас же и вовсе оказался в половине секунды от лидера и ближе к Леклеру на пятой позиции, чем к Пересу на третьей. Учитывая, что Валттери еще и пять мест за смену мотора потерял, стартовать ему придется и вовсе с пятого ряда. И никакие приседания днища не помогли! 

Читайте также:

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Кими Райкконен

Третье поражение во внутренней дуэли за четыре последних этапа и вылет в первом сегменте – вряд ли от приезда на трассу своей последней победы Кими ждал такого результата. 

Квалификацию финн просто провалил. Мало того, что опередить Райкконену удалось только двух пилотов Haas, он еще и своему напарнику Джовинацци проиграл аж четыре десятых секунды. 

Благодаря штрафам на старте их разделит три позиции, а не пять. Но и это много, когда речь идет о чемпионе мира и не особо впечатляющем пилоте, увольнения которого все ждут в самом ближайшем будущем. 

Кими Райкконен Alfa Romeo Racing C41

Кими Райкконен Alfa Romeo Racing C41

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Лэнс Стролл 

Три подряд квалификации в топ-10 и четыре подряд победы над Себастьяном Феттелем – не то, чтобы мы многого ждем от Лэнса Стролла, но осенью он ехал весьма недурно. До вчерашней квалификации. 

Вероятно, Лэнсу помешал разворот Джовинацци в самом конце Q1, но на вылет канадец стоял и до этого. Выбывать из борьбы вместе с Haas и Латифи, когда твой ни за что не борющийся партнер проходит дальше – это удар. И по самолюбию, и по шансам хоть чего-то добиться в гонке. Хотя три отыгранные из-за штрафов позиции и поправили положение дел. 

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR21

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR21

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Поделились
Комментарии
Стартовая решетка Гран При США

Предыдущая новость

Стартовая решетка Гран При США

Следующая новость

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша
Загрузить комментарии
Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Леклер: Ferrari не ошиблась ни с одним обновлением Гран При США
Формула 1

Леклер: Ferrari не ошиблась ни с одним обновлением

Чедвик выиграла гонку W Series в Остине и оторвалась в чемпионате Остин
W Series

Чедвик выиграла гонку W Series в Остине и оторвалась в чемпионате

Онлайн. Гран При США. Квалификация Гран При США
Формула 1

Онлайн. Гран При США. Квалификация

Кими Райкконен Больше от
Кими Райкконен
Реванш Ферстаппена и атака Ferrari. Пять прогнозов на ГП США Гран При США
Формула 1

Реванш Ферстаппена и атака Ferrari. Пять прогнозов на ГП США

Грожан вспомнил первое сообщение от Кими во времена Lotus
Формула 1

Грожан вспомнил первое сообщение от Кими во времена Lotus

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Поломка заднего крыла у Ферстаппена поставила Red Bull в тупик
Формула 1 Формула 1

Поломка заднего крыла у Ферстаппена поставила Red Bull в тупик

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша
Формула 1 Формула 1

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша

Присевший Mercedes, окрыленный Перес. Герои и неудачники США
Формула 1 Формула 1

Присевший Mercedes, окрыленный Перес. Герои и неудачники США

«Глупый и ненужный момент». Феттель об эпизоде с Мазепиным
Формула 1 Формула 1

«Глупый и ненужный момент». Феттель об эпизоде с Мазепиным

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

Заблудились в настройках. В Mercedes назвали причину поражения от Red Bull
Формула 1 Формула 1

Заблудились в настройках. В Mercedes назвали причину поражения от Red Bull

Стартовая решетка Гран При США
Формула 1 Формула 1

Стартовая решетка Гран При США

Ферстаппен переиграл Хэмилтона в квалификации Гран При США
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен переиграл Хэмилтона в квалификации Гран При США

Самое важное:

Леклер: Ferrari не ошиблась ни с одним обновлением
Формула 1 Формула 1

Леклер: Ferrari не ошиблась ни с одним обновлением

Боттас: Red Bull прибавил сильнее, а я ошибся в Q3
Формула 1 Формула 1

Боттас: Red Bull прибавил сильнее, а я ошибся в Q3

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша
Формула 1 Формула 1

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша

Присевший Mercedes, окрыленный Перес. Герои и неудачники США
Формула 1 Формула 1

Присевший Mercedes, окрыленный Перес. Герои и неудачники США

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.