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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Новости

Приручение «мулов». Cамые интересные технические решения на тестах Ф1

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Очередной сезон Формулы 1 завершился громко и эффектно, но команды задержались в Абу-Даби для финальных тестов. Что примечательного там можно было увидеть?

Приручение «мулов». Cамые интересные технические решения на тестах Ф1

Говоря откровенно, редко когда за последнее время тесты имели настолько мало смысла. По «Яс-Марине» два дня ездили «мулы» – старые машины, переделанные без каких-то строгих правил, с тормозами и подвеской для установки 18-дюймовых дисков и низкопрофильной резины будущего года.

В таких условиях командам очень сложно было собрать сколь-нибудь актуальные данные. Разве что для Pirelli сессия вышла полезной – все команды работали на одной и той же трассе в одинаковых условиях, что принесло большой объем сравнительной информации.

Давайте посмотрим, что интересного удалось поймать в кадр Джорджо Пиоле и фотографам Sutton Images.

Детали передних тормозов «мула» Mercedes W10
Детали передних тормозов «мула» Mercedes W10
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. Самые заметные отличия связаны с узлами крепления колес. Mercedes использовала машину W10 2019 года, которой по просьбе Pirelli обеспечила максимальное охлаждение тормозов. В глаза сразу бросаются большой диаметр внутренней пластины ступицы, несоразмерный тормозному диску, но подходящий под 18-дюймовые колеса.
Детали передних тормозов «мула» Mercedes W10
Детали передних тормозов «мула» Mercedes W10
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. На этом кадре отлично видно, как конструкторы Mercedes без лишних сложностей подготовили своего «мула» – существующие тормозные механизмы с внутренней стороны закрывает один кожух (справа на фото), а с наружной – другой (слева).
Детали передних тормозов «мула» Mercedes W10
Детали передних тормозов «мула» Mercedes W10
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. Та же конструкция в собранном виде. «Барабан» (так он еще лучше оправдывает свое название) кажется непривычно крупным, но весной 2022-го после нескольких Гран При такая картина наверняка понемногу перестанет вызывать удивление. Часть входных отверстий воздуховода, от которых после переделок просто нет прока, команда заглушила.

Детали передних тормозов «мула» AlphaTauri AT01
Детали передних тормозов «мула» AlphaTauri AT01
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

1. Схожий подход использовали и в AlphaTauri AT01. Однако в этом случае кожух имеет несколько меньший диаметр – это видно по разнице размеров с внутренней пластиной.
Детали передних тормозов «мула» McLaren MCL35M
Детали передних тормозов «мула» McLaren MCL35M
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. У McLaren, которая из-за смены поставщика моторов могла строить «мула» только на шасси 2021 года, решение «барабана» похоже на Mercedes, но в его внешней поверхности сделаны несколько отверстий для воздуха разной формы.
Детали передних тормозов «мула» Aston Martin AMR21
Детали передних тормозов «мула» Aston Martin AMR21
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. Aston Martin тоже построила тестовую машину на базе актуального шасси. Видно, что закрывающий тормозные механизмы кожух даже меньше, чем у AlphaTauri, при этом снабжен поперечным ребром сложной формы, направляющим протекающие потоки.
Детали передних тормозов «мула» Ferrari SF90
Детали передних тормозов «мула» Ferrari SF90
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. У Ferrari базовым шасси стала машина 2019 года – последняя, с которой Скудерия выигрывала гонки. «Барабан» имеет предельно простую конструкцию…
Детали передних тормозов «мула» Ferrari SF90
Детали передних тормозов «мула» Ferrari SF90
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. …в том числе и с внешней стороны. Отверстие в центре крупнее, чем у McLaren.
Детали передних тормозов «мула» Alpine/Renault RS18
Детали передних тормозов «мула» Alpine/Renault RS18
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

1. Alpine подошла к задаче совершенно иначе, подготовив сложную конструкцию «барабана» с направляющими и прорезями. Само шасси узнать несложно – на заднем плане отлично видно «аэрокошку» конфигуратора потоков. Это поздняя версия элемента, которая отсылает нас к 2018 году, когда команда еще именовалась Renault.

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Эстебан Окон за рулем «мула» Alpine/Renault RS18
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

2. Благодаря старым машинам на трассу Ф1 вернулись давно, казалось бы, забытые (строго говоря – запрещенные) решения. Это малый каскад переднего антикрыла – хитрое переплетение элементов поверх основных закрылков с внешней стороны, – а также заднее крыло с прорезями-«луврами» в передней части торцевых пластин.
Макс Ферстаппен за рулем «мула» Red Bull RB15
Макс Ферстаппен за рулем «мула» Red Bull RB15
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

2. Машина Red Bull 2019 года в аналогичном ракурсе. И переднее, и заднее крыло уже не имеют перечисленных выше решений. Именно с того сезона они попали под запрет.
Джордж Расселл за рулем «мула» Mercedes W10
Джордж Расселл за рулем «мула» Mercedes W10
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

2. Mercedes, как и Alpine с Red Bull, работала на тестах без колесных колпаков.
Джордж Расселл за рулем «мула» Mercedes W10
Джордж Расселл за рулем «мула» Mercedes W10
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

2. Впрочем, по ходу двух дней можно было увидеть машину Джорджа Расселла и с ними, как на этом кадре. Для более крупных дисков колпаки являются важным инструментом борьбы с турбулентностью, потому команды едва ли станут отказываться от них в сезоне 2022 года.
Антонио Фуоко за рулем «мула» Ferrari SF90
Антонио Фуоко за рулем «мула» Ferrari SF90
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

2. Феррари и вовсе испытывала вариант с колпаком только на задней оси.
Колесо McLaren MCL35M
Колесо McLaren MCL35M
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. Однако самой интересной стоит признать новинку McLaren. На MCL35M испытывали колпаки, снабженные светодиодами. В перспективе это позволит выводить прямо на колеса любую информацию – от позиции пилота в гонке до спонсорского логотипа.
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