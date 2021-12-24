Говоря откровенно, редко когда за последнее время тесты имели настолько мало смысла. По «Яс-Марине» два дня ездили «мулы» – старые машины, переделанные без каких-то строгих правил, с тормозами и подвеской для установки 18-дюймовых дисков и низкопрофильной резины будущего года.

В таких условиях командам очень сложно было собрать сколь-нибудь актуальные данные. Разве что для Pirelli сессия вышла полезной – все команды работали на одной и той же трассе в одинаковых условиях, что принесло большой объем сравнительной информации.

Давайте посмотрим, что интересного удалось поймать в кадр Джорджо Пиоле и фотографам Sutton Images.

Детали передних тормозов «мула» Mercedes W10 1 / 15 Фотограф: Джорджо Пиола 1. Самые заметные отличия связаны с узлами крепления колес. Mercedes использовала машину W10 2019 года, которой по просьбе Pirelli обеспечила максимальное охлаждение тормозов. В глаза сразу бросаются большой диаметр внутренней пластины ступицы, несоразмерный тормозному диску, но подходящий под 18-дюймовые колеса. Детали передних тормозов «мула» Mercedes W10 2 / 15 Фотограф: Джорджо Пиола 2. На этом кадре отлично видно, как конструкторы Mercedes без лишних сложностей подготовили своего «мула» – существующие тормозные механизмы с внутренней стороны закрывает один кожух (справа на фото), а с наружной – другой (слева). Детали передних тормозов «мула» Mercedes W10 3 / 15 Фотограф: Джорджо Пиола 1. Та же конструкция в собранном виде. «Барабан» (так он еще лучше оправдывает свое название) кажется непривычно крупным, но весной 2022-го после нескольких Гран При такая картина наверняка понемногу перестанет вызывать удивление. Часть входных отверстий воздуховода, от которых после переделок просто нет прока, команда заглушила. Детали передних тормозов «мула» AlphaTauri AT01 4 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 1. Схожий подход использовали и в AlphaTauri AT01. Однако в этом случае кожух имеет несколько меньший диаметр – это видно по разнице размеров с внутренней пластиной. Детали передних тормозов «мула» McLaren MCL35M 5 / 15 Фотограф: Джорджо Пиола 1. У McLaren, которая из-за смены поставщика моторов могла строить «мула» только на шасси 2021 года, решение «барабана» похоже на Mercedes, но в его внешней поверхности сделаны несколько отверстий для воздуха разной формы. Детали передних тормозов «мула» Aston Martin AMR21 6 / 15 Фотограф: Джорджо Пиола 1. Aston Martin тоже построила тестовую машину на базе актуального шасси. Видно, что закрывающий тормозные механизмы кожух даже меньше, чем у AlphaTauri, при этом снабжен поперечным ребром сложной формы, направляющим протекающие потоки. Детали передних тормозов «мула» Ferrari SF90 7 / 15 Фотограф: Джорджо Пиола 1. У Ferrari базовым шасси стала машина 2019 года – последняя, с которой Скудерия выигрывала гонки. «Барабан» имеет предельно простую конструкцию… Детали передних тормозов «мула» Ferrari SF90 8 / 15 Фотограф: Джорджо Пиола 1. …в том числе и с внешней стороны. Отверстие в центре крупнее, чем у McLaren. Детали передних тормозов «мула» Alpine/Renault RS18 9 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 1. Alpine подошла к задаче совершенно иначе, подготовив сложную конструкцию «барабана» с направляющими и прорезями. Само шасси узнать несложно – на заднем плане отлично видно «аэрокошку» конфигуратора потоков. Это поздняя версия элемента, которая отсылает нас к 2018 году, когда команда еще именовалась Renault. Читайте также: Renault сделала кошку из дефлектора RS17 Эстебан Окон за рулем «мула» Alpine/Renault RS18 10 / 15 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 2. Благодаря старым машинам на трассу Ф1 вернулись давно, казалось бы, забытые (строго говоря – запрещенные) решения. Это малый каскад переднего антикрыла – хитрое переплетение элементов поверх основных закрылков с внешней стороны, – а также заднее крыло с прорезями-«луврами» в передней части торцевых пластин. Макс Ферстаппен за рулем «мула» Red Bull RB15 11 / 15 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 2. Машина Red Bull 2019 года в аналогичном ракурсе. И переднее, и заднее крыло уже не имеют перечисленных выше решений. Именно с того сезона они попали под запрет. Джордж Расселл за рулем «мула» Mercedes W10 12 / 15 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 2. Mercedes, как и Alpine с Red Bull, работала на тестах без колесных колпаков. Джордж Расселл за рулем «мула» Mercedes W10 13 / 15 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 2. Впрочем, по ходу двух дней можно было увидеть машину Джорджа Расселла и с ними, как на этом кадре. Для более крупных дисков колпаки являются важным инструментом борьбы с турбулентностью, потому команды едва ли станут отказываться от них в сезоне 2022 года. Антонио Фуоко за рулем «мула» Ferrari SF90 14 / 15 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 2. Феррари и вовсе испытывала вариант с колпаком только на задней оси. Колесо McLaren MCL35M 15 / 15 Фотограф: Джорджо Пиола 3. Однако самой интересной стоит признать новинку McLaren. На MCL35M испытывали колпаки, снабженные светодиодами. В перспективе это позволит выводить прямо на колеса любую информацию – от позиции пилота в гонке до спонсорского логотипа.