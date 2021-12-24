Приручение «мулов». Cамые интересные технические решения на тестах Ф1
Очередной сезон Формулы 1 завершился громко и эффектно, но команды задержались в Абу-Даби для финальных тестов. Что примечательного там можно было увидеть?
Говоря откровенно, редко когда за последнее время тесты имели настолько мало смысла. По «Яс-Марине» два дня ездили «мулы» – старые машины, переделанные без каких-то строгих правил, с тормозами и подвеской для установки 18-дюймовых дисков и низкопрофильной резины будущего года.
В таких условиях командам очень сложно было собрать сколь-нибудь актуальные данные. Разве что для Pirelli сессия вышла полезной – все команды работали на одной и той же трассе в одинаковых условиях, что принесло большой объем сравнительной информации.
Давайте посмотрим, что интересного удалось поймать в кадр Джорджо Пиоле и фотографам Sutton Images.
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
1. Та же конструкция в собранном виде. «Барабан» (так он еще лучше оправдывает свое название) кажется непривычно крупным, но весной 2022-го после нескольких Гран При такая картина наверняка понемногу перестанет вызывать удивление. Часть входных отверстий воздуховода, от которых после переделок просто нет прока, команда заглушила.
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Джорджо Пиола
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
1. Alpine подошла к задаче совершенно иначе, подготовив сложную конструкцию «барабана» с направляющими и прорезями. Само шасси узнать несложно – на заднем плане отлично видно «аэрокошку» конфигуратора потоков. Это поздняя версия элемента, которая отсылает нас к 2018 году, когда команда еще именовалась Renault.
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Джорджо Пиола
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