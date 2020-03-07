Принц Гарри победил Хэмилтона на пит-стопе
Внук британской королевы и шестикратный чемпион мира провели не слишком серьезные соревнования во время торжественной церемонии открытия музея в Сильверстоуне.
В пятницу на гоночной трассе «Сильверстоун» состоялась торжественная церемония открытия Музея британского автоспорта.
Музей работает с октября прошлого года, однако владельцы автодрома предпочли открыть его повторно, воспользовавшись присутствием сразу двух почетных гостей – Льюиса Хэмилтона и принца Гарри. На мероприятии присутствовали и другие известные жители Британии – в частности, действующие пилоты Ф1 Джордж Расселл и Алекс Элбон (последний официально является пилотом из Таиланда, но большую часть жизни провел в Великобритании).
Член королевского семейства и шестикратный чемпион Ф1 осмотрели экспозицию, пообщались со школьниками и работающими на гоночной трассе волонтерами, прокатились на новейшем серийном электромобиле Mercedes – а также посоревновались в скорости замены колеса на специальном стенде. Внук британской королевы справился с четырьмя колесными гайками за четыре секунды, в то время как действующему чемпиону Ф1 понадобилось целых восемь.
Музей находится в реконструированном ангаре времен Второй мировой войны (когда на месте нынешнего автодрома располагался военный аэродром), а его создание обошлось в сумму около 30 миллионов долларов. В экспозиции среди прочего можно увидеть Williams, которым управлял Найджел Мэнселл по ходу чемпионского сезона 1992 года, и мотоцикл Suzuki двукратного чемпиона мира Барри Шина.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Принц Гарри победил Хэмилтона на пит-стопе
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