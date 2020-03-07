Принц Гарри победил Хэмилтона на пит-стопе

В пятницу на гоночной трассе «Сильверстоун» состоялась торжественная церемония открытия Музея британского автоспорта.

Музей работает с октября прошлого года, однако владельцы автодрома предпочли открыть его повторно, воспользовавшись присутствием сразу двух почетных гостей – Льюиса Хэмилтона и принца Гарри. На мероприятии присутствовали и другие известные жители Британии – в частности, действующие пилоты Ф1 Джордж Расселл и Алекс Элбон (последний официально является пилотом из Таиланда, но большую часть жизни провел в Великобритании).

Член королевского семейства и шестикратный чемпион Ф1 осмотрели экспозицию, пообщались со школьниками и работающими на гоночной трассе волонтерами, прокатились на новейшем серийном электромобиле Mercedes – а также посоревновались в скорости замены колеса на специальном стенде. Внук британской королевы справился с четырьмя колесными гайками за четыре секунды, в то время как действующему чемпиону Ф1 понадобилось целых восемь.

Музей находится в реконструированном ангаре времен Второй мировой войны (когда на месте нынешнего автодрома располагался военный аэродром), а его создание обошлось в сумму около 30 миллионов долларов. В экспозиции среди прочего можно увидеть Williams, которым управлял Найджел Мэнселл по ходу чемпионского сезона 1992 года, и мотоцикл Suzuki двукратного чемпиона мира Барри Шина.