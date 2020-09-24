Приманка для Ньюи. Новая база Aston Martin откроется в августе 2022-го

Выкупив летом 2018 года команду Force India, Лоуренс Стролл сразу объявил о планах серьезных инвестиций в ее инфраструктуру. Около существующей базы был выкуплен новый участок земли, где началось активное строительство.

Из-за вирусной пандемии работы пришлось на время приостановить: в прошедшем июне представители Racing Point сообщили, что первоначальные планы будут скорректированы, и новые здания откроются не в 2021-м, как рассчитывали изначально, а только в 2022 году.

Теперь стала известна более точная дата: база заработает в августе 2022-го. Она расширит производственные возможности команды и позволит разместить дополнительный персонал. Недавно глава команды Отмар Сафнауэр подтвердил, что за два года количество сотрудников выросло на 25%.

Будет усилен сектор вычислительной гидродинамики (CFD). «Также мы построим новый симулятор, хотя и тот, что есть сейчас, не назвать устаревшим», – объяснил Сафнауэр в интервью Motorsport-Total.

В прессе уже давно ходят слухи, что вслед за Себастьяном Феттелем Стролл-старший намерен переманить в свой проект и Эдриана Ньюи.

Это должно быть выгодно как для команды Ф1, так и для производства спорткаров Aston Martin. Для британского конструктора это направление всегда было привлекательным, достаточно вспомнить его вклад в разработку 1200-сильной модели Valkyrie.

Недавно Стролл пригласил Ньюи протестировать продукцию Aston Martin, и Эдриан это предложение принял. Однако консультант Red Bull Хельмут Марко в очередной раз подтвердил, что Ньюи никуда не уходит.

«Эдриан с благодарностью принял предложение прокатиться, но он остается с нами», – заявил Марко.