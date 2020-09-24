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Формула 1 / Новость

Приманка для Ньюи. Новая база Aston Martin откроется в августе 2022-го

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Приманка для Ньюи. Новая база Aston Martin откроется в августе 2022-го
Автор:
, редактор Motorsport-Total
Соавтор: Кристиан Ниммерфолль, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Строительство в Сильверстоуне сейчас в самом разгаре и продлится еще чуть меньше года. Вопрос в том, будет ли в числе сотрудников новой базы Эдриан Ньюи?

Выкупив летом 2018 года команду Force India, Лоуренс Стролл сразу объявил о планах серьезных инвестиций в ее инфраструктуру. Около существующей базы был выкуплен новый участок земли, где началось активное строительство. 

Из-за вирусной пандемии работы пришлось на время приостановить: в прошедшем июне представители Racing Point сообщили, что первоначальные планы будут скорректированы, и новые здания откроются не в 2021-м, как рассчитывали изначально, а только в 2022 году. 

Теперь стала известна более точная дата: база заработает в августе 2022-го. Она расширит производственные возможности команды и позволит разместить дополнительный персонал. Недавно глава команды Отмар Сафнауэр подтвердил, что за два года количество сотрудников выросло на 25%.

Будет усилен сектор вычислительной гидродинамики (CFD). «Также мы построим новый симулятор, хотя и тот, что есть сейчас, не назвать устаревшим», – объяснил Сафнауэр в интервью Motorsport-Total.

В прессе уже давно ходят слухи, что вслед за Себастьяном Феттелем Стролл-старший намерен переманить в свой проект и Эдриана Ньюи. 

Это должно быть выгодно как для команды Ф1, так и для производства спорткаров Aston Martin. Для британского конструктора это направление всегда было привлекательным, достаточно вспомнить его вклад в разработку 1200-сильной модели Valkyrie.

Недавно Стролл пригласил Ньюи протестировать продукцию Aston Martin, и Эдриан это предложение принял. Однако консультант Red Bull Хельмут Марко в очередной раз подтвердил, что Ньюи никуда не уходит. 

«Эдриан с благодарностью принял предложение прокатиться, но он остается с нами», – заявил Марко.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эдриан Ньюи
Команды Racing Point
Автор Норман Фишер

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