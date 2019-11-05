Райкконен объяснил неудачу в США стремлением заработать очки
По словам финского гонщика, в Остине он пробовал ехать быстрее в борьбе с соперниками, но в итоге лишь раньше срока стер свою резину.
Гонка в столице Техаса стала для Кими Райкконена седьмой подряд, в которой он не заработал очков. Это худшая серия за все время выступлений пилота в Формуле 1.
Чемпион мира 2007 года финишировал на Гран При США 12-м, а после штрафа Даниила Квята поднялся на одну позицию вверх.
«Все по-прежнему, вот что расстраивает, – сказал Райкконен после финиша. – Конечно, можно найти что-то позитивное, но результат все тот же. Первый круг мне удался, но дальше просто не хватало скорости, чтобы удержать позиции.
Я смог пройти Кевина Магнуссена, но так как нужного темпа не было, приходилось [атаковать и] сильнее нагружать шины. Естественно, что они у нас раньше пришли в негодность. И так повторялось несколько раз в течении гонки.
Мы просто были недостаточно быстры. Да, сегодня мы хотя бы боролись, но все равно неприятно финишировать 11-м. Ведь стал ты 11-м или последним – тут уже никакой разницы».
За два Гран При до конца сезона Райкконен занимает 14-е место в чемпионате пилотов.
Дополнительная информация: Скотт Митчелл и Эдд Стро
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Райкконен объяснил неудачу в США стремлением заработать очки
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