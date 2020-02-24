«Приказы из боксов будут». Бинотто решил заставить гонщиков соблюдать интересы Ferrari

В начале 2019 года глава команды Ferrari Маттиа Бинотто не скрывал, что связывает свои надежды с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, а новичку Шарлю Леклеру придется пропускать напарника, если это потребуется. Однако по итогам года именно Леклер набрал для Скудерии больше очков.

В 2020 году оба пилота будут в равных условиях, что не исключает использование командной тактики, заявил Бинотто теперь.

«Я думаю, что Лекер уже доказал, что готов к борьбе за титул, – сказал руководитель Ferrari. – В прошлом году он провел фантастический сезон. Он не уступал Себастьяну, особенно под конец года. И всем все доказал.

Так что на старте 2020 года я оцениваю их на одинаковом уровне. И надеюсь, что оба они знают, что на первом месте стоят интересы команды. Так что приказы из боксов вполне могут быть. Если интересы команды потребуют, то мы будем использовать такие приказы. Однако для этого ситуация должна быть предельно очевидной».

Бинотто также выразил надежду, что столкновения двух его гонщиков, как это случилось в прошлом году в Бразилии, не повторятся.

«Полагаю, что прошлый сезон научил нас лучше понимать друг друга, – сказал руководитель Скудерии. – Все поняли, как надо вести себя, у кого какая роль в команде. Кто в приоритете? Команда на первом месте. Я доволен тем, как у нас складываются отношения, как ведутся дискуссии, как они относятся к машине и к команде.

Так что мне уже и нечего сказать гонщикам, они и так все понимают. И знают, что от них требуется для победы».