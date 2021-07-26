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Формула 1 Новость

Приедет ли Ф1 в Катар? Доменикали пообещал ответить в августе

Автор:
, Ответственный редактор

По словам босса чемпионата, обновленной версии календаря можно ожидать в ближайшие недели

Приедет ли Ф1 в Катар? Доменикали пообещал ответить в августе

Если до начала октября с расписанием Гран При все сейчас выглядит более или менее четко, то чего болельщикам ждать после Сочи и Стамбула, предсказать гораздо сложнее. 

Проведение гонок в Японии, Мексике и Бразилии вызывает много вопросов, из-за чего в СМИ постоянно циркулируют слухи о возможности их замены. Главными кандидатами считаются этапы на Ближнем Востоке – поговаривают, что интерес к Ф1 проявляют в странах, куда чемпионат еще не приезжал. 

Особенно часто в последнее время приходится слышать о потенциальной гонке в Катаре – на трассе «Лосаил», много лет принимающей MotoGP – и Кувейте, где тоже есть международный автодром.

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Однако, как рассказал глава Формулы 1 Стефано Доменикали, подобный сценарий выглядит маловероятным. 

«Сейчас гораздо больше разговоров о второй гонке в Бахрейне, – приводит его слова La Gazzetta dello Sport. – Я надеюсь, мы сможем все подтвердить к середине августа». 

В 2020 году Формула 1 уже проводила два этапа в Бахрейне, использую для этого различные конфигурации трассы в Сахире.

Доменикали добавил: «Так же не стану скрывать, что мы с большим вниманием следим за ситуацией в Японии».

Ранее организаторы MotoGP и марафонского чемпионата WEC уже объявили об отмене своих гонок в Японии.

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«Сможем ли мы провести 23 Гран При? Не знаю, но цель именно в этом, – говорил босс Ф1 в недавнем интервью GQ. – Нам важно поддерживать хорошие отношения со всеми и быть готовым использовать различные опции. У нас есть много моментов, которые надо учитывать и координировать».

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