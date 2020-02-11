Придумываем имя для новой Ferrari. Кепка Скудерии и книга об Энцо – в обмен на ваш креатив

Если вы забыли или вообще не знали – сегодня где-то между половиной девятого вечера и полуночью по Москве команда Ferrari покажет свой болид для сезона 2020 года. Одной из интриг является имя, которое получит новый автомобиль – ведь за последние годы Скудерия не раз меняла принцип выбора цифрового индекса.

К примеру, четыре года назад машина называлась SF16-H, так как принимала участие в чемпионате 2016 года. Следом появились «юбилейная» SF70H – в честь 70-летия Ferrari как автопроизводителя – и использовавшая тот же принцип SF71H. Прошлогодняя SF90 отмечала 90-летие появления на свет именно Скудерии, то есть гоночной команды под руководством Энцо Феррари.

По слухам, сегодня публике покажут автомобиль по имени SF1000 – и в названии будет зашифрован тот факт, что в нынешнем году машины итальянской «конюшни» выйдут на старт своей тысячной гонки Формулы 1. Но лично нам такое название выглядит скучноватым – и Motorsport.com решил за оставшиеся до презентации часы провести небольшой мозговой штурм.

Мы ставим на кон кепку из официальной коллекции Ferrari и вышедшую в прошлом году на русском языке биографию Энцо Феррари за авторством Брока Йетса. Достанется все это тому, кто предложит наиболее яркое и креативное название для новой машины. Площадкой для мозгового штурма выбран наш паблик Вконтакте.