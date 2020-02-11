Придумываем имя для новой Ferrari. Кепка Скудерии и книга об Энцо – в обмен на ваш креатив
Motorsport.com предлагает скрасить ожидание презентации нового болида итальянской команды – а заодно попробовать разжиться сувениркой от Ferrari и источником знаний об истории великой марки.
Если вы забыли или вообще не знали – сегодня где-то между половиной девятого вечера и полуночью по Москве команда Ferrari покажет свой болид для сезона 2020 года. Одной из интриг является имя, которое получит новый автомобиль – ведь за последние годы Скудерия не раз меняла принцип выбора цифрового индекса.
К примеру, четыре года назад машина называлась SF16-H, так как принимала участие в чемпионате 2016 года. Следом появились «юбилейная» SF70H – в честь 70-летия Ferrari как автопроизводителя – и использовавшая тот же принцип SF71H. Прошлогодняя SF90 отмечала 90-летие появления на свет именно Скудерии, то есть гоночной команды под руководством Энцо Феррари.
По слухам, сегодня публике покажут автомобиль по имени SF1000 – и в названии будет зашифрован тот факт, что в нынешнем году машины итальянской «конюшни» выйдут на старт своей тысячной гонки Формулы 1. Но лично нам такое название выглядит скучноватым – и Motorsport.com решил за оставшиеся до презентации часы провести небольшой мозговой штурм.
Мы ставим на кон кепку из официальной коллекции Ferrari и вышедшую в прошлом году на русском языке биографию Энцо Феррари за авторством Брока Йетса. Достанется все это тому, кто предложит наиболее яркое и креативное название для новой машины. Площадкой для мозгового штурма выбран наш паблик Вконтакте.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Motorsport.com Россия
Придумываем имя для новой Ferrari. Кепка Скудерии и книга об Энцо – в обмен на ваш креатив
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