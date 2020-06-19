Чтобы снизить нагрузку на шины и позволить использовать нынешние модели Pirelli до конца 2021 года, организаторы Формулы 1 внесли небольшие правки в конструкцию днища перед задними колесами. По замыслу разработчиков, это позволит чуть уменьшить прижимную силу, не изменив базовых характеристик шасси.

Однако исследования, проведенные конструкторами Racing Point, показали – изменения в структуре распределения воздушных потоков окажутся настолько существенными, что фактически потребуют полной переделки аэродинамики к сезону-2021.

«Мы лишимся большого сегмента недвижимости перед задними колесами, – образно объяснил ситуацию технический директор команды Энди Грин по ходу телеконференции для журналистов. – И с точки зрения аэродинамики это станет серьезным ударом. Настолько серьезным, что я удивлюсь, если кто-то успеет провести все необходимые исследования к старту сезона-2021. Потому я с полным основанием ожидаю, что в будущем году машины потеряют в скорости.

Задача очень сложная. Небольшие изменения днища значительно повлияют на эффективность машины. Потребуется не просто переделать само днище, но и по сути перетряхнуть всю аэродинамику машины от носа до хвоста, пытаясь компенсировать потери.

Потому не вызывает сомнений, что нам уже сейчас нужно переключать основные ресурсы на подготовку к будущему году. Из механических частей к сезону-2020 практически ничего не изменится, но с аэродинамикой все обстоит совсем не так».

По мнению Грина, новый регламент, в то же время, едва ли скажется на расстановке сил, так как всем конструкторам придется решать одну и ту же задачу.

«Мы не хотим значительного изменения картины распределения потоков вокруг машины, – объяснил он. – К сожалению, предстоящие изменения неизбежно приведут именно к этому.

Мы понимаем, что послужило причиной для перемен, и намерены отыграть потерянную эффективность. Какой-то прибавки точно получится добиться.

Все в одинаковой ситуации. Здесь нельзя говорить, что кто-то сможет извлечь выгоду или потеряет больше других. Но нет ничего приятного, когда нужно отыгрывать такие потери [в прижимной силе]. Это точно не назвать небольшой доработкой».

Технический директор Racing Point добавил, что проведенные его командой исследования почти наверняка приведут к тому, что эволюция шасси в 2020 году окажется минимальной. Ведь помимо подготовки к следующему сезону участники чемпионата не должны забывать и о переходе с 2022-го на совершенно новые правила.

«Понятно, что сейчас действуют дополнительные ограничения на работу с аэродинамикой, – объяснил Энди. – Все согласились на 20%-ное снижение после карантина. А с 1 января нормы станут еще жестче.

Нет сомнений, что прямо с 1 января мы начнем готовиться к 2022 году. А до этого времени главной задачей будет работа на сезон-2021. И те, кто справится с этой задачей лучше остальных, получат большое преимущество».