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Формула 1 / Новость

«Придется все переделывать». Формулу 1 упрекнули в непродуманности решений

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«Придется все переделывать». Формулу 1 упрекнули в непродуманности решений
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19 июн. 2020 г., 12:26

По мнению технического директора Racing Point Энди Грина, небольшие изменения регламента на днище могут очень серьезно сказаться на аэродинамике машин

Чтобы снизить нагрузку на шины и позволить использовать нынешние модели Pirelli до конца 2021 года, организаторы Формулы 1 внесли небольшие правки в конструкцию днища перед задними колесами. По замыслу разработчиков, это позволит чуть уменьшить прижимную силу, не изменив базовых характеристик шасси.

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Однако исследования, проведенные конструкторами Racing Point, показали – изменения в структуре распределения воздушных потоков окажутся настолько существенными, что фактически потребуют полной переделки аэродинамики к сезону-2021.

«Мы лишимся большого сегмента недвижимости перед задними колесами, – образно объяснил ситуацию технический директор команды Энди Грин по ходу телеконференции для журналистов. – И с точки зрения аэродинамики это станет серьезным ударом. Настолько серьезным, что я удивлюсь, если кто-то успеет провести все необходимые исследования к старту сезона-2021. Потому я с полным основанием ожидаю, что в будущем году машины потеряют в скорости. 

Задача очень сложная. Небольшие изменения днища значительно повлияют на эффективность машины. Потребуется не просто переделать само днище, но и по сути перетряхнуть всю аэродинамику машины от носа до хвоста, пытаясь компенсировать потери. 

Потому не вызывает сомнений, что нам уже сейчас нужно переключать основные ресурсы на подготовку к будущему году. Из механических частей к сезону-2020 практически ничего не изменится, но с аэродинамикой все обстоит совсем не так».

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По мнению Грина, новый регламент, в то же время, едва ли скажется на расстановке сил, так как всем конструкторам придется решать одну и ту же задачу.

«Мы не хотим значительного изменения картины распределения потоков вокруг машины, – объяснил он. – К сожалению, предстоящие изменения неизбежно приведут именно к этому. 

Мы понимаем, что послужило причиной для перемен, и намерены отыграть потерянную эффективность. Какой-то прибавки точно получится добиться. 

Все в одинаковой ситуации. Здесь нельзя говорить, что кто-то сможет извлечь выгоду или потеряет больше других. Но нет ничего приятного, когда нужно отыгрывать такие потери [в прижимной силе]. Это точно не назвать небольшой доработкой».

Технический директор Racing Point добавил, что проведенные его командой исследования почти наверняка приведут к тому, что эволюция шасси в 2020 году окажется минимальной. Ведь помимо подготовки к следующему сезону участники чемпионата не должны забывать и о переходе с 2022-го на совершенно новые правила.

«Понятно, что сейчас действуют дополнительные ограничения на работу с аэродинамикой, – объяснил Энди. – Все согласились на 20%-ное снижение после карантина. А с 1 января нормы станут еще жестче. 

Нет сомнений, что прямо с 1 января мы начнем готовиться к 2022 году. А до этого времени главной задачей будет работа на сезон-2021. И те, кто справится с этой задачей лучше остальных, получат большое преимущество».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Racing Point
Автор Адам Купер

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