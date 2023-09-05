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«Придется строить новый зал для трофеев». Хорнер пожаловался на сложности из-за побед

Команда Red Bull Racing выиграла 24 из 25 последних Гран При, что привело к совершенно неожиданным проблемам

Алтай Гек
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Подиум: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Серхио Перес, Red Bull Racing, третье место

В 2021 году «Быкам» удалось нарушить многолетнюю гегемонию Mercedes в Формуле 1, а со второй половины 2022-го гонщики RBR практически не знают поражений. Если вести отчет с прошлогодней Имолы, то статистика выглядит удручающей для соперников: в 32 прошедших Гран При Шарль Леклеру, Карлосу Сайнсу и Джорджу Расселлу удалось всего по разу подняться на вершину подиума, а все остальные трофеи достались Максу Ферстаппену с Серхио Пересом. 

Именно трофеи внезапно и стали источником головной боли для Red Bull Racing. И речь не о том, что один из них Ландо Норрис недавно расколол на подиуме «Хунгароринга» – его, кстати, уже заменили на новый. 

Дело в том, что на базе в Милтон-Кинсе просто не осталось свободного места в зале славы, где хранятся завоеванные кубки.  

«Нам придется строить новый зал, – признался в Монце глава RBR Кристиан Хорнер. – Но это одна из тех проблем, с которой мы очень рады столкнуться!

Я сам – суеверный человек. И пустые полки для кубков мне совсем не нравятся. На самом деле, недавно мы уже расширяли свой зал, но и его уже не хватает. Так что после завершения сезона придется всерьез заняться этим вопросом».

Также Хорнер отреагировал на недавние слова своего давнего оппонента Тото Вольфа: глава Mercedes весьма скептически отзывался о рекордах Макса. 

«Макс вышел на потрясающий уровень, – заметил британец. – Он постоянно сокрушает рекорды. И сейчас никто в мире не в силах одолеть его. 

Это следует признать и поаплодировать Максу. Ему удается нечто особенное. Его результаты нельзя недооценивать, подобное случается крайне редко. 

Сейчас отличное время для него и для всей команды».

Рекорд по количеству подиумов за сезон в 2016 году установила Mercedes – Льюис Хэмилтон с Нико Росбергом завоевали 33 призовых кубка. В нынешнем сезоне у Макса с Серхио их уже 22, а впереди еще восемь этапов Гран При. 

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Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

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