Причины прокола у Ферстаппена в Имоле до сих пор не нашли

Макс Ферстаппен шел вторым на Гран При Эмилии-Романьи, но был вынужден сойти на 43-м круге из-за прокола колеса. Задняя правая шина на его Red Bull буквально разлетелась на куски, отправив гонщика в гравий.

Изначально предполагалось, что Ферстаппен наехал на какие-то обломки или обо что-то ударился. Однако расследование команды ничего подобного не обнаружило, а Pirelli до сих пор не нашла причину прокола шины.

«Полагаю, они [Pirelli] все еще расследуют это дело, – сказал Ферстаппен. – Мы с командой посмотрели записи с разных камер и не обнаружили ничего странного. Никакого наезда на обломки или чего-то в таком роде. Полагаю, Pirelli будет еще разбираться. Посмотрим, что они скажут».

В этом сезоне Ферстаппен ни разу не финишировал вне подиума, но на четырех Гран При из 13 вообще не добирался до финиша.

«Конечно, сходы с дистанции это не здорово, – сказал Макс. – Но в остальных случаях мы попадаем на подиум, а больше я ничего поделать не могу. Mercedes очень сильно доминирует, так что самый реалистичный результат это все время быть третьим. И мы все время добиваемся его, либо выступаем еще лучше. Тут мне не на что пожаловаться».