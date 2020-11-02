Причиной схода Гасли стала микротрещина

Пьер Гасли выбыл из борьбы на Гран При Эмилии-Романьи из-за треснувшего сварного шва радиатора системы охлаждения. Об этом журналистам после финиша гонки рассказал руководитель команды AlphaTauri Франц Тост.

«Через четыре или пять кругов после старта мы зафиксировали падение давления в системе охлаждения. И достаточно быстро поняли, что Пьеру надо ехать в боксы – утечка в системе быстро привела бы к перегреву и повреждению силовой установки. И при осмотре машины был обнаружен треснувший шов».

Первые неприятные симптомы проблемы появились еще на установочном круге – и на стартовой прямой механики некоторое время работали с болидом Гасли, пытаясь обеспечить пилоту возможность нормально провести гонку.

«Механикам казалось, что проблема устранена, – пояснил Тост. – Но если есть такого рода повреждение, не всегда получается его надежно устранить». Можно предположить, что на стартовой решетке механики неправильно идентифицировали место утечки – или использованный для устранения утечки материал оказался недостаточно прочным, чтобы выдержать нагрузки в ходе гонки.

Радиаторы для болидов Формулы 1 обычно заказываются у сторонних компаний – к примеру, соответствующего подразделения концерна Denso или мало кому известной австралийской компании PWR. Обычно обнаружение утечки приводит к замене радиатора – но у механиков AlphaTauri в момент подготовки к старту не было достаточно времени для этого.