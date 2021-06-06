Причиной ошибки Хэмилтона стало случайное нажатие на кнопку

На рестарте Гран При Азербайджана Льюис Хэмилтон не смог вписаться в первый поворот, так как на разгоне непроизвольно сменил настройки тормозов, задев соответствующий переключатель. Об этом гонщик сразу после финиша рассказал съемочной группе британского телеканала Sky Sports.

«Я поравнялся с Чеко [Серхио Пересом], он начал смещаться в мою сторону – и в этот момент я как-то зацепил переключатель. Это привело к отлючению тормозов, и машина уже не могла нормально замедлиться, поехала прямо.

С этой неудачей трудно смириться – особенно если вспомнить, как мы проводили этот уик-энд и как нам удалось переломить ситуацию к лучшему. Мне очень жаль, что я подвел команду».

Чуть позже действия пилота объяснил руководитель чемпионского коллектива Тото Вольф: зацепив переключатель, Хэмилтон резко изменил тормозной баланс болида, сместив этот баланс в сторону передних колес. Тормозное усилие на передних колесах оказалось выше оптимального, и из-за заблокировавшихся шин гонщик не смог направить машину в поворот.