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Причина проблем с болидом Ferrari – ошибка в цифровом моделировании

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Причина проблем с болидом Ferrari – ошибка в цифровом моделировании
3 июл. 2020 г., 15:41

В реальности болид SF1000 ведет себя совсем не так, как его виртуальный прототип на цифровых трассах

Ошибка, допущенная при проектировании нового автомобиля Ferrari, стала очевидна еще на предсезонных тестах. Об этом журналистам в пятницу рассказал руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто. Показатели, зафиксированные в феврале на автодроме в Барселоне, серьезно отличались от тех, которые прогнозировались по итогам виртуальных испытаний цифровой модели болида.

«На экранах компьютеров на фабрике мы видели одно, а на мониторах во время тестовых заездов другое, – пояснил глава Скудерии. – То есть в исходных расчетах, в алгоритмах цифрового моделирования была какая-то ошибка. И эта ошибка относилась к сфере аэродинамики – к тому, как работают те или иные аэродинамические элементы.

Прежде всего нам надо было понять, в чем эта ошибка заключается. Мы начали работать над этим, как только вернулись на базу – но быстро со всем разобраться нам помешал карантин.

Ни для кого не секрет, что зимой мы поставили себе целью заметно увеличить уровень прижимной силы – и, можно сказать, добились своего. Но в реальности машина получилась недостаточно стабильной с точки зрения аэродинамики: в каких-то условиях мы получаем от нее то, что хотим, а в каких-то условиях – не можем».

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По словам Бинотто, инженеры и конструкторы команды в настоящий момент продолжают работу над тем, чтобы окончательно разобраться с ошибкой, ставшей источником проблем. Поэтому босс Скудерии не ждет, что готовящийся к Гран При Венгрии набор доработанных деталей поможет команде сотворить чудо.

«Уже сейчас можно сказать, что в Венгрии мы вряд ли сможем избавиться от всех неприятных эффектов – но мы рассчитываем сделать шаг вперед и заметно улучшить свои показатели. Думаю, именно в Венгрии можно будет оценить, как мы будем выглядеть на фоне соперников по ходу сезона».

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