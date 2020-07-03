Ошибка, допущенная при проектировании нового автомобиля Ferrari, стала очевидна еще на предсезонных тестах. Об этом журналистам в пятницу рассказал руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто. Показатели, зафиксированные в феврале на автодроме в Барселоне, серьезно отличались от тех, которые прогнозировались по итогам виртуальных испытаний цифровой модели болида.

«На экранах компьютеров на фабрике мы видели одно, а на мониторах во время тестовых заездов другое, – пояснил глава Скудерии. – То есть в исходных расчетах, в алгоритмах цифрового моделирования была какая-то ошибка. И эта ошибка относилась к сфере аэродинамики – к тому, как работают те или иные аэродинамические элементы.

Прежде всего нам надо было понять, в чем эта ошибка заключается. Мы начали работать над этим, как только вернулись на базу – но быстро со всем разобраться нам помешал карантин.

Ни для кого не секрет, что зимой мы поставили себе целью заметно увеличить уровень прижимной силы – и, можно сказать, добились своего. Но в реальности машина получилась недостаточно стабильной с точки зрения аэродинамики: в каких-то условиях мы получаем от нее то, что хотим, а в каких-то условиях – не можем».

По словам Бинотто, инженеры и конструкторы команды в настоящий момент продолжают работу над тем, чтобы окончательно разобраться с ошибкой, ставшей источником проблем. Поэтому босс Скудерии не ждет, что готовящийся к Гран При Венгрии набор доработанных деталей поможет команде сотворить чудо.

«Уже сейчас можно сказать, что в Венгрии мы вряд ли сможем избавиться от всех неприятных эффектов – но мы рассчитываем сделать шаг вперед и заметно улучшить свои показатели. Думаю, именно в Венгрии можно будет оценить, как мы будем выглядеть на фоне соперников по ходу сезона».