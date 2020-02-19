«При таком хорошем зацепе я еще не ездил». Окона действительно впечатлила новая Renault

Эстебан Окон, общаясь с журналистами после окончания утренней серии тестовых заездов, обратил внимание на высокий уровень сцепления шин с покрытием как на самое сильное впечатление от первых выездов на трассу.

«Трудно проводить параллели из-за разных условий, – сказал пилот, отвечая на просьбу сравнить нынешний болид Renault с Mercedes W10, на котором француз участвовал в тестах в прошлом году. – Зацеп сейчас очень хорош. Навскидку сложно что-то говорить, но по субъективным ощущениям, при столь хорошем зацепе я на машинах Формулы 1 еще никогда не ездил. Думаю, мы уже сейчас в первые полдня проехали быстрее, чем в прошлом году за весь день».

Пилот был прав: и он сам с пятым временем, и показавший лучший результат в первой половине дня Валттери Боттас проехали круг быстрее, чем год назад это сделал Себастьян Феттель, ставший тогда самым быстрым пилотом первого дня тестов.

«Сегодня я просто должен был почувствовать машину – а также стряхнуть с себя пыль, войти в определенный рабочий ритм, – рассказал Окон об особенностях работы в среду. – Но если вы думаете, что я просто катаюсь и не пытаюсь ехать по-настоящему быстро, вы неправы. Необходимо набрать определенный темп, который позволил бы оценить реакции машины в условиях, близким к боевым, а не при езде в полпедали, которая не является показательной.

Машина выглядит хорошим фундаментом для дальнейшей работы. Она очень предсказуема. Иногда бывает, что ты садишься в машину – и сразу чувствуешь какую-то проблему, с которой потом борешься. Сейчас я не чувствую ничего такого. В машине меня ничего не беспокоит, ничто не мешает нам вести нормальную работу по намеченному графику».

После обеда Окона за рулем болида Renault сменил Даниэль Риккардо.