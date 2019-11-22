Президента Ferrari разозлил исход Гран При Бразилии

В бразильской гонке Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись, сражаясь за позицию на подиуме. Двойной сход стал первым для пилотов Скудерии с Гран При Сингапура 2017 года, и первым за многие годы по вине обоих пилотов итальянской команды.

Случившееся, мягко говоря, не впечатлило президента Ferrari Джона Элканна. Об этом он рассказал журналистам на мероприятии компании Exor, которая принадлежит группе семьи Аньелли.

«Воскресный Гран При очень разозлил меня, – цитирует Элканна La Repubblica. – Подобное недопустимо. Какими бы хорошими гонщиками они ни были, они забыли, что являются гонщиками Ferrari. Подобные вещи [как в Бразилии] происходить не должны.

Единственное, что имеет значение – победа Ferrari, игра должна быть командной. Этот аспект забывать нельзя. Маттиа Бинотто четко высказался на этот счет».

Праправнук основателя FIAТ добавил: «Это был экстраординарный сезон для Ferrari, если говорить о поул-позициях, но они не были конвертированы в победы в гонках».