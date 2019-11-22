Президента Ferrari разозлил исход Гран При Бразилии
Джон Элканн отреагировал на инцидент с аварией и двойным сходом своих пилотов в Сан-Паулу.
В бразильской гонке Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись, сражаясь за позицию на подиуме. Двойной сход стал первым для пилотов Скудерии с Гран При Сингапура 2017 года, и первым за многие годы по вине обоих пилотов итальянской команды.
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Случившееся, мягко говоря, не впечатлило президента Ferrari Джона Элканна. Об этом он рассказал журналистам на мероприятии компании Exor, которая принадлежит группе семьи Аньелли.
«Воскресный Гран При очень разозлил меня, – цитирует Элканна La Repubblica. – Подобное недопустимо. Какими бы хорошими гонщиками они ни были, они забыли, что являются гонщиками Ferrari. Подобные вещи [как в Бразилии] происходить не должны.
Единственное, что имеет значение – победа Ferrari, игра должна быть командной. Этот аспект забывать нельзя. Маттиа Бинотто четко высказался на этот счет».
Праправнук основателя FIAТ добавил: «Это был экстраординарный сезон для Ferrari, если говорить о поул-позициях, но они не были конвертированы в победы в гонках».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Президента Ferrari разозлил исход Гран При Бразилии
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