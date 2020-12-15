Президент Renault F1 Столл покинет свой пост
Глава гоночного отделения Renault Жером Столл, сыгравший ключевую роль в возвращении марки в Ф1 в 2016 году, уйдет в отставку вместе с завершением 2020 года
Столл начал работу в компании еще в 1980 году, продвигаясь по карьерной лестнице. В последнее время он руководил Renault Sport – подразделением, которое отвечает за гоночные программы и является связующим звеном между концерном, носящей его имя командой Формулы 1 из Энстоуна и базой мотористов в Вири близ Парижа.
Француз, которому сейчас 66 лет, должен был оставить свой пост еще в конце 2018-го, но уже назначенный ему на замену Тьерри Коскас внезапно объявил об уходе из Renault, и Жером остался еще на два года.
В 2020-м Renault анонсировала, что команда Ф1 продолжит выступления уже под именем Alpine в рамках нового Договора Согласия.
Прошедший чемпионат коллектив закончил пятым в Кубке конструкторов, его пилот Даниэль Риккардо дважды поднимался на подиум. С 2021-го австралийца заменит Фернандо Алонсо.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Адам Купер