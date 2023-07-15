Предыдущая / Риккардо объяснил, почему не опасается сложностей в AlphaTauri Следующая / Техника: 12 изменений, которые превратили McLaren MCL60 в «ракету»
Формула 1 Новость

Президент Франции Макрон поручил вернуть национальный Гран При

Глава государства распорядился начать переговоры с Ф1 о возможности организации городской гонки в Ницце – или, возможно, где-то еще

Адам Купер
Автор:
Соавтор:
Базиль Давуан
, редактор (Франция)
Даниэль Риккардо, Renault F1, проводит демонстрационные заезды на улицах Ниццы

Французский этап после долгой паузы вернулся в календарь Формулы 1 с 2018 года, однако не смог закрепиться там. Из-за организационных проблем контракт с местными промоутерами не был продлен, в последний раз уик-энд на трассе в Ле-Кастелле прошел в 2022-м. 

Какое-то время в паддоке циркулировали слухи о возможности организации нового городского Гран При Франции в Ницце, но потом стихли и они. Однако недавно городская газета Nice-Matin написала, что мэр Ниццы Кристиан Эстрози отправил письмо президенту страны Эмманюэлю Маркону с просьбой поддержать проект гонки – и тот ответил согласием, поручив начать переговоры с боссами Ф1 и Liberty Media.

Глава Франции написал: «Не сомневайтесь, что я полностью разделяю ваши амбиции. Вы верно указали, что наша страна должна иметь возможность наравне с другими крупными международными спортивными мероприятиями, которые проходят ежегодно, для всеобщего удовольствия вернуть и Формулу 1.

Это вопрос привлекательности нашей страны, значимости нашей автомобильной промышленности и инноваций для поддержки снижения углеродного следа.

Таким образом, вы должны изучить различные варианты проведения [во Франции], определив для каждого их экономическую модель, их совместимость с нашими экологическими требованиями и возможный вклад в региональное и национальное развитие.

В этом контексте и сосредоточьтесь на переговорах с владельцами прав на Ф1».

Разумеется, так как поручение дано Эстрози, очевидным фаворитом является Ницца. 

При этом любопытно, что недавно местные власти согласились выделить 5 млн евро на покрытие долгов прежних организаторов этапа из Ле-Кастелле, которые задолжали кредиторам в общей сложности 27 млн. В этой связи ожидать новых трат из бюджета на автоспорт в ближайшее время едва ли приходится.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Риккардо объяснил, почему не опасается сложностей в AlphaTauri

Техника: 12 изменений, которые превратили McLaren MCL60 в «ракету»
Адам Купер Больше от
Адам Купер
О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал

О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал

Формула 1
Гран При Великобритании

О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал

Брэд Питт пришел на брифинг пилотов Ф1. Восхитились все, кроме одного

Брэд Питт пришел на брифинг пилотов Ф1. Восхитились все, кроме одного

Формула 1
Гран При Великобритании

Брэд Питт пришел на брифинг пилотов Ф1. Восхитились все, кроме одного Брэд Питт пришел на брифинг пилотов Ф1. Восхитились все, кроме одного

Расселл: McLaren сохранит уровень Сильверстоуна до конца года

Расселл: McLaren сохранит уровень Сильверстоуна до конца года

Формула 1

Расселл: McLaren сохранит уровень Сильверстоуна до конца года Расселл: McLaren сохранит уровень Сильверстоуна до конца года

Самое важное:

Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

FE Формула E
Рим II

Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е Победа в Риме приблизила Денниса к званию чемпиона Формулы Е

О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал

О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал О чем будет фильм Питта про Ф1? Актер рассказал

Техника: 12 изменений, которые превратили McLaren MCL60 в «ракету»

Техника: 12 изменений, которые превратили McLaren MCL60 в «ракету»

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Техника: 12 изменений, которые превратили McLaren MCL60 в «ракету» Техника: 12 изменений, которые превратили McLaren MCL60 в «ракету»

Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии

Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии

FE Формула E
Рим II

Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии Эванс выиграл гонку ФЕ в Риме после большой аварии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.