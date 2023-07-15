Президент Франции Макрон поручил вернуть национальный Гран При

Французский этап после долгой паузы вернулся в календарь Формулы 1 с 2018 года, однако не смог закрепиться там. Из-за организационных проблем контракт с местными промоутерами не был продлен, в последний раз уик-энд на трассе в Ле-Кастелле прошел в 2022-м.

Какое-то время в паддоке циркулировали слухи о возможности организации нового городского Гран При Франции в Ницце, но потом стихли и они. Однако недавно городская газета Nice-Matin написала, что мэр Ниццы Кристиан Эстрози отправил письмо президенту страны Эмманюэлю Маркону с просьбой поддержать проект гонки – и тот ответил согласием, поручив начать переговоры с боссами Ф1 и Liberty Media.

Глава Франции написал: «Не сомневайтесь, что я полностью разделяю ваши амбиции. Вы верно указали, что наша страна должна иметь возможность наравне с другими крупными международными спортивными мероприятиями, которые проходят ежегодно, для всеобщего удовольствия вернуть и Формулу 1.

Это вопрос привлекательности нашей страны, значимости нашей автомобильной промышленности и инноваций для поддержки снижения углеродного следа.

Таким образом, вы должны изучить различные варианты проведения [во Франции], определив для каждого их экономическую модель, их совместимость с нашими экологическими требованиями и возможный вклад в региональное и национальное развитие.

В этом контексте и сосредоточьтесь на переговорах с владельцами прав на Ф1».

Разумеется, так как поручение дано Эстрози, очевидным фаворитом является Ницца.

При этом любопытно, что недавно местные власти согласились выделить 5 млн евро на покрытие долгов прежних организаторов этапа из Ле-Кастелле, которые задолжали кредиторам в общей сложности 27 млн. В этой связи ожидать новых трат из бюджета на автоспорт в ближайшее время едва ли приходится.