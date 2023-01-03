Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Скачать приложения
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop MULTIVERSE
Предыдущая / Организаторы Гран При Китая нацелились вернуть гонку в календарь-2023 Следующая / «Победы опустошают». Хэмилтон раскрыл обратную сторону успехов
Формула 1 Новость

Президент FIA запустил процедуру поиска новой команды Ф1

Мохаммед Бин Сулайем написал в социальных сетях, что начал приготовления к расширению состава участников чемпионата мира

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Президент FIA запустил процедуру поиска новой команды Ф1
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С тех пор, как Manor покинула пелотон в конце 2016-го, в Формуле 1 выступают десять команд – тогда как коммерческий договор с FIA предусматривает возможность участия 11. 

В недавнем прошлом желающих присоединиться к Ф1 практически не было. Опыт предыдущих дебютантов показал, что шансы выжить и закрепиться в Больших Призах стремятся к нулю. Все, кто приходил в чемпионат между Stewart в 1997 году и Haas в 2016-м, вынуждены были покинуть спорт.  

Однако перемены последних лет, улучшение финансового состояния спорта и пример Джина Хааса привели к появлению новых претендентов на свободную вакансию. 

Читайте также:

Самым серьезным кандидатом сейчас выглядит Майкл Андретти – не сумев выкупить Sauber осенью 2021-го, американец объявил о старте собственного проекта с прицелом на дебют в сезоне-2024.

До настоящего времени в FIA никак не реагировали на его слова и действия, хотя сам Майкл и его отец Марио регулярно рассказывали, как развивается их история. 

Поздно вечером 2 января президент FIA Мохаммед Бин Сулайем объявил, что дал старт процессу поиска нового коллектива Ф1. В социальных сетях он написал: «Я попросил свою команду в FIA рассмотреть возможность запуска процедуры отбора для потенциальных новых команд чемпионата мира Формулы 1».

Пока нет никаких подробностей о том, что это будет за процедура, и какие требования предъявят кандидатам. 

Команды Ф1 прежде были настроены против расширения пелотона из-за боязни потерять призовые, которые придется делить на всех. Однако уже решено, что новый участник чемпионата – кто бы им ни был – компенсирует эти потери в сумме $200 млн из собственных средств через специальный фонд. 

Андретти согласился на эти требования, но пока поддержку планам американца в Формуле 1 выразили только McLaren и Alpine. Есть весомые основания говорить, что последняя рассчитывает поставлять дебютантам свои моторы

Майкл Андретти, Andretti Autosport

Майкл Андретти, Andretti Autosport

Фото: Александр Триниц

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Организаторы Гран При Китая нацелились вернуть гонку в календарь-2023
Предыдущая новость

Организаторы Гран При Китая нацелились вернуть гонку в календарь-2023
Следующая новость

«Победы опустошают». Хэмилтон раскрыл обратную сторону успехов

«Победы опустошают». Хэмилтон раскрыл обратную сторону успехов
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Окон объяснил, почему не станет помогать Гасли в Alpine
Формула 1

Окон объяснил, почему не станет помогать Гасли в Alpine

Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda
Формула 1

Алонсо отказался сравнивать надежность Alpine с McLaren-Honda

Окон сравнил Сафнауэра с прежними руководителями Alpine
Формула 1

Окон сравнил Сафнауэра с прежними руководителями Alpine

Больше от
Мохаммед Бин Сулайем
Бин Сулайем: После гонки в Японии я извинился перед Гасли
Формула 1

Бин Сулайем: После гонки в Японии я извинился перед Гасли

Глава FIA отказался делать исключение из правил для украшений Льюиса
Формула 1

Глава FIA отказался делать исключение из правил для украшений Льюиса

След Абу-Даби: Вольф негодует, Льюис молчит, FIA расследует
Формула 1

След Абу-Даби: Вольф негодует, Льюис молчит, FIA расследует

Самое важное:

Лидер «Дакара» попал в аварию: видео
Дакар Дакар

Лидер «Дакара» попал в аварию: видео

На четвертом этапе экипаж поляка Марека Гошала столкнулся с соперником после неудачной попытки покорить дюну

Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство
Дакар Дакар

Леб выиграл 4-й этап «Дакара», Аль-Аттия укрепил лидерство

После череды неудач девятикратный чемпион WRC показал лучшее время в среду, однако до лидеров гонки ему по-прежнему далеко

Alpine назвала дату презентации машины 2023 года
Формула 1 Формула 1

Alpine назвала дату презентации машины 2023 года

Французы покажут свою новинку 16 февраля – уже известно, что она получит имя А523

В Haas показали новый официальный логотип
Формула 1 Формула 1

В Haas показали новый официальный логотип

Американская команда Ф1 обновила свой фирменный знак после начала сотрудничества с MoneyGram

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.