Президент FIA запустил процедуру поиска новой команды Ф1
Мохаммед Бин Сулайем написал в социальных сетях, что начал приготовления к расширению состава участников чемпионата мира
С тех пор, как Manor покинула пелотон в конце 2016-го, в Формуле 1 выступают десять команд – тогда как коммерческий договор с FIA предусматривает возможность участия 11.
В недавнем прошлом желающих присоединиться к Ф1 практически не было. Опыт предыдущих дебютантов показал, что шансы выжить и закрепиться в Больших Призах стремятся к нулю. Все, кто приходил в чемпионат между Stewart в 1997 году и Haas в 2016-м, вынуждены были покинуть спорт.
Однако перемены последних лет, улучшение финансового состояния спорта и пример Джина Хааса привели к появлению новых претендентов на свободную вакансию.
Самым серьезным кандидатом сейчас выглядит Майкл Андретти – не сумев выкупить Sauber осенью 2021-го, американец объявил о старте собственного проекта с прицелом на дебют в сезоне-2024.
До настоящего времени в FIA никак не реагировали на его слова и действия, хотя сам Майкл и его отец Марио регулярно рассказывали, как развивается их история.
Поздно вечером 2 января президент FIA Мохаммед Бин Сулайем объявил, что дал старт процессу поиска нового коллектива Ф1. В социальных сетях он написал: «Я попросил свою команду в FIA рассмотреть возможность запуска процедуры отбора для потенциальных новых команд чемпионата мира Формулы 1».
Пока нет никаких подробностей о том, что это будет за процедура, и какие требования предъявят кандидатам.
Команды Ф1 прежде были настроены против расширения пелотона из-за боязни потерять призовые, которые придется делить на всех. Однако уже решено, что новый участник чемпионата – кто бы им ни был – компенсирует эти потери в сумме $200 млн из собственных средств через специальный фонд.
Андретти согласился на эти требования, но пока поддержку планам американца в Формуле 1 выразили только McLaren и Alpine. Есть весомые основания говорить, что последняя рассчитывает поставлять дебютантам свои моторы.
Майкл Андретти, Andretti Autosport
Фото: Александр Триниц
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