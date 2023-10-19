Президент FIA решил собрать идеи, как избавить Ф1 от доминирования Red Bull
По словам Момаммеда Бин Сулайема, федерация не будет ставить палки в колеса лидерам спорта – но открыта для предложений относительно того, как повысить конкуренцию
С середины прошлого года пилоты RBR отдали соперникам лишь две победы в 28 Гран При – превосходство команды из Милтон-Кинса в нынешней Формуле 1 выглядит тотальным, и пока не видно способов как-то исправить эту ситуацию.
Такое положение играет против Больших Призов: поскольку гонки становятся предсказуемыми, зрители теряют к ним интерес, а с падением аудитории сокращаются и доходы спорта.
Из истории известно, что боссы чемпионата всегда имеют возможность за счет различных инструментов повлиять на расстановку сил. Однако президент FIA Мохаммед Бин Сулайем заверил, что никто не станет осознанно тормозить Red Bull. В то же время, какие-то шаги по выравнивания сил возможны, но действовать боссы спорта планируют предельно аккуратно.
«Доминирование возникает уже не в первый раз, – сказал Бин Сулайем репортерам в Катаре. – Достаточно вспомнить времена Льюиса Хэмилтона или Михаэля Шумахера. Как остановить его? Прямо наказывать за успехи было бы грубо и некорректно.
В то же время, я открыт для предложений. Если вы полагаете, что есть какой-то честный и демократичный способ [поднять конкуренцию], который не наказывает Макса и его команду, да и кого-либо вообще, я с удовольствием его выслушаю.
Но пока решения у меня нет. FIA не будет карать за успех – тем более, только на моей памяти подобное доминирование имело место уже дважды».
В нынешнем сезоне Ф1 Red Bull Racing и Макс Ферстаппен уже обновили исторические рекорды по числу побед подряд для команды и гонщика соответственно. Кроме того в оставшихся Гран При они наверняка перекроют и достижение по общему количеству выигранных этапов в одном чемпионате.
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull, Мохаммед Бин Сулайем, президент FIA
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