Президент FIA рассказал, когда объявят итоги тендера для новых команд Ф1

В феврале Международная автомобильная федерация объявила, что желающие присоединиться к Ф1 могут присылать свои заявки – при этом сразу поставив весьма жесткие условия по техническому и финансовому уровню соискателей.

По информации из паддока, до 1 июля, когда закончился срок подачи заявлений, нашлось в общей сложности пять кандидатов, предоставивших весь пакет бумаг. Источники говорят, что наилучшими выглядят шансы Andretti-Cadillac и Hitech GP, однако до официального объявления в любом случае нельзя делать никаких выводов.

Гостем недавнего Гран При Венгрии стал президент FIA Мохаммед Бин Сулайем. Местное онлайн-издание Formula.hu поинтересовалось у него, когда будут официально оглашены итоги тендера.

«Надеюсь, мы сделаем это в следующем месяце (в августе – прим.ред.), – ответил президент. – Сейчас мы общаемся с серьезными людьми и пока не хотели бы никого исключать без тщательного анализа его заявки.

Речь идет о больших деньгах и больших именах. Я считаю, идея с тендером была верной, ведь в контракте [FIA с Формулой 1] говорится, что команд может быть и 12.

Разумеется, нам нужны не любые команды, а самые топовые. Также нам необходимы автопроизводители – я считаю именно их заявки приоритетными, так как это поможет спорту.

Мы уже потратили немало сил и времени, чтобы как следует изучить кандидатов. Мы встречались с ними, обсуждали детали – думаю, до итогового решения осталось от четырех до шести недель».

При этом в самой Формуле 1 по-прежнему не в восторге от идеи расширить пелотон, даже несмотря на обязательное условие для дебютантов компенсировать существующим игрокам снижение призовых посредством специального фонда на сотни миллионов долларов.

Бин Сулайем выразил уверенность, что FIA действует в интересах спорта и не допустит манипуляций.

«Понятно, что тут есть и политическая, и финансовая составляющая, – сказал он. – Но у меня не вызывает сомнений, что FIA должна соблюдать все правила. В конце концов, нас контролирует ЕС. Мы не имеем права манипулировать.

Если какая-то команда подала заявку, а правила разрешают допустить ее к участию, то почему нет?

Я понимаю опасения нынешних участников, особенно в финансовых вопросах, в распределении денег. Но я здесь не для того, чтобы причинять кому-то убытки. Моя задача – действовать в интересах спорта.

Мы рады помочь любому, но мы не можем сказать серьезной команде, которая стремится в Ф1, что они сумеют сделать это, только купив кого-то из существующих игроков. Я считаю такой подход неверным».

Ожидается, что выбранные кандидаты получат право дебютировать в чемпионате мира с 2025 года.