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Формула 1 Новости

Президент FIA про аварию Макса и Льюиса: Это гонки

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Жан Тодт не увидел особых проблем в столкновении в Сильверстоуне

Президент FIA про аварию Макса и Льюиса: Это гонки

Столкновение Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на Гран При Великобритании вызвало массу споров. В Red Bull требовали наказать Хэмилтона вплоть до дисквалификации, намекая на умышленность его действий. 

Однако, судьи ограничились штрафом в 10 секунд для Льюиса, а президент FIA Жан Тодт не увидел в инциденте ничего экстраординарного.

«Я сказал Кристиану Хорнеру, что мне жаль его пилота, но это гонки, – цитирует Тодта Bild. – Люди иногда забывают, что Ферстаппен разбился в самом быстром повороте, но уже на следующий день мог бы выехать на трассу, если бы было надо.

Нам надо радоваться, что у нас такая борьба двух команд и двух пилотов. Я бы хотел, чтобы пилотов вообще было четверо, но и так ситуация лучше, чем когда лидирует одна команда. Для спорта хорошо, когда есть такое напряжение».

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