Президент FIA пригрозил отказаться от Гран При, где есть проблемы с границами трассы
Мохаммед Бин Сулайем объяснил, что организаторы в Катаре и Австрии должны предпринять какие-то меры по улучшению ситуации, если хотят и дальше принимать у себя этапы Ф1
Гран При Катара прошел в минувшие выходные под знаком многочисленных проблем с соблюдением пилотами границ трассы. Из-за нарушений в несколько сантиметров пилоты теряли стартовые позиции и очки в гонках.
После воскресного финиша президент FIA Мохаммед Бин Сулайем однозначно дал понять, что считает подобные истории недопустимыми. По мнению чиновника, дело не в том, чтобы судьи четко отслеживали нарушения: необходимо модифицировать трассы так, чтобы выезды за белую линию не носили столь массовый характер.
Отвечая на вопрос Motorsport.com о том, не считает ли он события Гран При Катара вредными для спорта, президент ответил: «Именно так. Похожие проблемы были и в Австрии с 1200 [нарушениями].
Я могу лишь поблагодарить судей, которые успешно справились со своей работой. Но можно ли это считать решением? Нет.
Решение в том, чтобы дорабатывать сами трассы. Знаю, что некоторые выступают против таких мер, но буду откровенен: если они ничего не сделают, этих гонок больше не будет. Мы не может позволить такого».
Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Из-за того, что Гран При Формулы 1 стал первым соревнованием на трассе «Лосаил» после ее реконструкции, оказалось, что про проезде по новым поребрикам страдают шины. Это вынудило FIA прямо по ходу уик-энда установить максимальную протяженность отрезка для одного комплекта шин.
Все это тоже не понравилось Бин Сулайему.
«Мы должны отыскать решение, – сказал он. – Можно, например, разместить за поребриками скользкий материал. Дело в том, что никто не остановит гонщиков, кроме их самих.
Думаю, надо что-то решить по поводу высоты поребриков. Повреждают ли они машины? Стоит ли разместить за ними гравий?
С гравием следует действовать осторожно. Какой он должен быть глубины? Мы не хотим, чтобы в нем кто-то застрял. Какого размера должен быть гравийная зона? Никому не нужны повреждения машины. Тут важно соблюсти баланс.
Однако здесь нет никакого вопроса, сможем мы или нет. Мы обязаны отыскать выход. И прежде всего важно слушать гонщиков и учитывать их мнение.
Действовать надо быстро, так как изменения надо внести уже к следующему сезону. Нельзя допустить, чтобы так продолжалось и дальше».
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Марк Саттон
Инвестиции в судейство
Следует ответить, что несмотря на очередной вал нарушений, в Катаре Формула 1 избежала самого негативного сценария – летом в Австрии анализ эпизодов гонки занял несколько часов после финиша, а итоговый протокол выл опубликован ближе к ночи.
В этот раз судьям Гран При помог удаленный центр управления гонками FIA, который оперативно анализировал данные, помогая экономить время.
Бин Сулайем похвалил современные технологии и отметил, что в их развитие нужно вкладывать еще больше средств.
«Мы уже используем научный подход во многих областях, но FIA должна еще активнее инвестировать в это направление, – сказал президент. – Не стану замалчивать: нужно больше денег. У нас чемпионат на 20 миллиардов долларов, и невозможно управлять им в экономичном режиме».
Он добавил: «Вы должны помнить: этот чемпионат принадлежит нам. Мы являемся хозяевами и сдаем его [промоутерам]. У нас с Liberty разные задачи, но при этом мы в одной лодке».
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