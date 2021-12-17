Президент FIA пригрозил Mercedes наказанием

На церемонии вручения наград в области автоспорта Международной автомобильной федерации не присутствовали семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и глава команды Mercedes Тото Вольф. Оба таким образом высказали свое недовольство решением судей на Гран При Абу-Даби, где Хэмилтон проиграл свой восьмой чемпионский титул.

Накануне церемонии Вольф фактически обвинил директора гонки Майкла Маси в том, что он «ограбил» Хэмилтона, лишив его заслуженной победы. В FIA действительно пообещали провести свое расследование Гран При Абу-Даби с целью уточнения правил и недопущения подобного в будущем, однако слова Вольфа про Маси возмутили президента Федерации Жана Тодта.

«Безупречны ли мы? – спросил Тодт. – Конечно нет. Вот почему мы решили вновь проанализировать принятые нами решения. Не только по поводу последней гонки, но и всего сезона.

Но я должен напомнить, что президент футбольного клуба Лиона был отстранен от присутствия на десяти матчах за негативные высказывания в отношении судьи. И, быть может, мы слишком многое позволяли в прошлом?

С одной стороны, должен быть диалог между FIA, пилотами, командами и организаторами Формулы 1. Но с другой стороны такая открытость не должна использоваться против нас».

Напомним, что сегодня Тодт проводит свой последний день на посту главы FIA: нового президента выберут в ближайшее время. Тодта уже избрали почетным президентом Федерации. Впрочем, эта должность не связана с принятием каких-либо решений.