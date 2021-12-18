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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Президент FIA Бин Сулайем пообещал не увольнять Маси сразу

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Вновь избранный глава федерации пообещал болельщикам изменения, которые позволят избежать повторение той ситуации, что испортила финал сезона в Абу-Даби

Президент FIA Бин Сулайем пообещал не увольнять Маси сразу

Мохаммед Бин Сулайем возглавил Международную автомобильную федерацию спустя всего несколько дней после неоднозначной концовки сезона Формулы 1, когда Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона после спорных судейских решений. 

Всемирный совет FIA уже объявил о планах создания специальной комиссии, которая должна разобраться в деталях случившегося и выработать рекомендации о том, как избежать подобного в будущем. Бин Сулайем выразил полную поддержку этой инициативе.  

При этом, по его мнению, поспешные решения в данном случае лишь навредят, так как прежде нужно установить все обстоятельства, повлиявшие на исход гонки и сезона.

«Мы рассмотрим правила, чтобы при возникновении похожих ситуаций в будущем у нас было мгновенное решение или даже возможность избежать подобного, – объяснил саудовец на пресс-конференции в Париже. – Есть много моментов, где реально добиться улучшений. Нельзя просто сидеть и говорить, что все в порядке. Это недостаточно для спорта такого серьезного масштаба и значимости [как Ф1]».

После вступления в должность Бин Сулайем сможет принять прямое решение, сохранять ли на своем посту руководителя гонок Ф1 Майкла Маси, который в последнее время оказался под огнем критики, или заменить его.

Отвечая на неизбежный вопрос о дальнейшей судьбе австралийца, президент сказал: «К чему спешить? Сначала нужно внимательно во всем разобраться. Я только что выиграл выборы, а этим вопросом займусь уже завтра. У меня запланированы встречи с сотрудниками, мы рассмотрим, какие возможны улучшения.

Я точно не намерен спешить с выводами без обсуждения со своей командой».

Также Бин Сулайем указал, что важно заниматься общим престижем гоночного судейства, с которым в последнее время не все здорово. 

«Думаю, если говорить о доверии к FIA, то у нас сформирована хорошая структура и работают сильные специалисты, – объяснил он. – Но всегда есть возможность для прогресса. Надо просто понять, что важно улучшить в первую очередь.

Мне важно обозначить, что я не собираюсь заниматься никакой другой работой, кроме руководства FIA. Я оставил все другие посты и отказался от иных обязанностей, я не буду больше заниматься ничем. И не намерен становиться для FIA обузой.

Я нацелен направить на интересы дела всю свою страсть, подкрепленную усилиями сильной команды – а у меня сильная команда, которую мы стремимся сделать еще лучше. Именно это обеспечит FIA доверие».

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