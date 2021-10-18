В Стамбуле вся гонка от старта до финиша проходила в сырых условиях, но в какой-то момент показалось, что условия на трассе уже улучшились достаточно, чтобы попробовать перейти на слики. Первым на такой шаг решился Себастьян Феттель.

Пилоту Aston Martin несколько раз пришлось «ловить» потерявшую управление машину, после чего он вернулся в боксы и вернулся на промежуточную резину, потеряв шанс на хороший результат. Такой опыт отбил у всех остальных желание экспериментировать.

По мнению Марка Уэббера, который пять лет выступал вместе с Себом в составе Red Bull, прежний Феттель никогда бы не решился на такой поступок.

«Мне это очень понравилось, – признался австралиец в подкасте Formula 1 Nation. – Обычно он никогда не делал подобного. Никогда не решался на такое первым. Он всегда искал кого-то, кто поставит такой опыт на себе. А сейчас сам решился на нечто особенное. Даже не могу представить, что в этот момент было у него в голове».

Австралиец добавил: «Возможно, для команды были важны те несколько очков, которыми он рисковал. Но для самого Себа они не имели значения. Ему нужен был большой успех.

Однако просохшая траектория была настолько узкой, что обгоны в любом случае стали бы очень сложными. Это была смелая попытка, но уже через 15 секунд он понял, что допустил ошибку. Но все равно – респект за эту попытку».

Феттель смог финишировать в турецкой гонке, но только 18-м. Всего раз за карьеру он был в итоговом протоколе Гран При еще ниже – по иронии, на той же трассе в 2007 году, когда еще выступал за Toro Rosso и доехал 19-м после заглохшего на пит-стопе мотора.