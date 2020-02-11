Презентация Ferrari: фото с торжественного вечера
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11 февр. 2020 г., 18:33
11 февраля Скудерия показала в театре Ромоло Валли болид SF1000. Мероприятие получилось по-настоящему пышным: команды Формулы 1 давно не устраивали столь ярких презентаций. Вот какой была атмосфера этим итальянским вечером
Слайдер
Список
На входе в театр
1/10
Фотограф: Motorsport .com
На входе в театр
2/10
Фотограф: Motorsport .com
На входе в театр
3/10
Фотограф: Motorsport .com
Себастьян Феттель, Ferrari
4/10
Фотограф: Ferrari Ferrari
Шарль Леклер, Ferrari
5/10
Фотограф: Ferrari Ferrari
Баннер с изображением гонщика Ferrari Шарля Леклера
6/10
Фотограф: Motorsport .com
Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто
7/10
Фотограф: Ferrari Ferrari
Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер, тест-пилот Марк Жене и руководитель команды Маттиа Бинотто
8/10
Фотограф: Ferrari Ferrari
Презентация Ferrari
9/10
Фотограф: Ferrari Ferrari
Автомобиль Ferrari SF1000
10/10
Фотограф: Ferrari Ferrari
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
Презентация Ferrari: фото с торжественного вечера
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