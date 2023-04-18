Прецедент. Что за историю Ferrari использовала в споре с FIA

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Сезон 2014 года начался в Формуле 1 под диктовку Mercedes. Команда построила по новым правилам столь мощный турбомотор, что все остальное уже не играло особой роли. Льюис Хэмилтон с Нико Росбергом легко уезжали от соперников в любых условиях и на любой трассе.

Падди Лоу недавно обмолвился, что в Брэкли даже специально ограничивали мощность, чтобы не вызывать особенных подозрений.

Команда выиграла шесть первых квалификаций и шесть гонок, когда участники чемпионата приехали в Канаду. Там гонщики на серебристых машинах привычно стартовали с первого ряда – но оказалось, что по ходу гоночной дистанции на трассе Жиля Вильнева у них перегреваются тормоза.

Хэмилтон проехал до схода 46 кругов, у Росберга ситуация обстояла чуть лучше, но на последней трети дистанции он тоже потерял темп. Немец лидировал, однако десять секунд его преимущества над Серхио Пересом из Force India растаяли на глазах.

Мексиканцу оставалось последнее усилие, чтобы опередить «подраненную» машину Росберга и умчаться к первой в карьере победе, но тот грамотно использовал возможности своего мотора и не давал преследователю шансов на атаку даже с открытым крылом DRS.

Неизвестно, чем бы все закончилось, но у Переса тоже начались проблемы с тормозами. Он пропустил будущего победителя гонки Даниэля Риккардо, затем еще одного пилота Red Bull Себастьяна Феттеля, окончательно потеряв надежды на подиум – однако на самом последнем круге не захотел уступать четвертое место Фелипе Массе из Williams.

В первом повороте бразилец пошел в атаку по внешнему радиусу, машины столкнулись и разлетелись в барьеры.

Судьи FIA признали Серхио виновником аварии, но так как в итоговом протоколе гонки они с Массой оказались только 11-м и 12-м, мексиканцу присудили перестановку на пять позиций по решетке в следующей гонке.

Кими Райкконен, Ferrari F14T, проезжает мимо разбитых машин Серхиол Переса, Force India VJM07, и Фелипе Массы, Williams FW36, на Гран При Канады 2014 года Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Часть 2. Суд

В Force India увидели в этом решении теорию заговора. Тим-менеджер Энди Стивенсон заявил, что одним из арбитров в Монреале был Адриан Фернандес, до недавнего времени работавший менеджером Переса – и решением о наказании он просто свел счеты с гонщиком, с которым расстался не очень хорошо.

Сам Серхио, как и Масса, не участвовал в разбирательстве – из-за большой пиковой перегрузки в момент удара о барьер обоих отправили в медцентр трассы, откуда прямиком отвезли на вертолете в одну из местных больниц для детальной проверки.

Мексиканец не согласился с наказанием: «Слева от моей машины было множество места для обгона, я не понимаю, почему он [Масса] стал смещаться в мою сторону. Я множество раз пересмотрел повторы и явно заметил, как Фелипе поворачивает руль вправо и после этого бьет мою машину. Видимо, уже по ходу маневра он передумал, что именно будет делать. А нам это стоило множества потерянных очков».

Force India решила воспользоваться новой в то время процедурой пересмотра эпизода. Команда указала, что у судей не было возможности заслушать Переса, слова которого являются существенным аргументом.

FIA согласилась, что это действительно так – и спустя 12 дней после гонки открыла повторное разбирательство. Гонщика выслушали и даже признали его слова «новым и относящимся в делу обстоятельством». Правда, первоначальный вердикт все равно оставили в силе – на следующем этапе в Австрии Переса переставили-таки на пять позиций.

Именно этот случай Ferrari в наши дни использовала в качестве прецедента для пересмотра штрафа Карлоса Сайнса. И итог, нельзя не признать, оказался точно таким же, как в 2014-м…