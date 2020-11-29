Препятствий нет? Мазепин уверен в получении Суперлицензии

Никита Мазепин считается одним из главных кандидатов на место в Haas в следующем сезоне. Россиянин, выступающий в этом году в Формуле 2, должен стать напарником Мика Шумахера в команде Ф1, однако официально об этом пока не объявлено – ожидается, что это произойдет в течение ближайших двух недель.

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Для перехода в Формулу 1 Мазепину потребуется Cуперлицензия, однако, чтобы получить ее наверняка, Никите нужно закончить текущий сезон в Ф2 на позиции не ниже седьмой.

Тем не менее, из-за пандемии коронавируса в правила в этом году были внесены изменения, которые в теории могут позволить россиянину получить необходимую для выступлений в Ф1 лицензию и независимо от итогов чемпионата в Формуле 2.

Теперь пилотам не обязательно иметь 40 баллов. В теории может хватить и 30, однако для получения в Суперлицензии в таком случае соискателю потребуется получить одобрение со стороны FIA – при этом, как говорится в документах федерации, послабления будут предоставляться тем пилотам, которые не смогли добрать необходимое количество баллов «ввиду обстоятельств вне их контроля или форс-мажора».

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В настоящий момент у Мазепина уже есть 33 балла за выступления в европейской Ф3 в 2017-м, GP3 в 2018-м и азиатской Ф3 в 2020 годах. По его мнению, этого уже должно хватить для получения Суперлицензии. Об этом Никита заявил в ходе пресс-конференции после воскресной гонки Ф2 в Бахрейне, которую завершил на втором месте.

«Видя, что происходит в мире автоспорта в этом сезоне из-за COVID, и видя, как уже поступали некоторые пилоты и некоторые команды, я думаю, это [итоговая позиция в чемпионате] не имеет значения, – сказал он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – По крайней мере, в моем понимании, уже того количество баллов, которое у меня есть, должно хватить».

При этом Мазепин уже практически обеспечил себе попадание в семерку сильнейших по итогам сезона Ф2. За один этап до конца сезона он на 36,5 очков опережает идущего восьмым Гуанью Чжоу – при том, что за уик-энд можно максимум набрать лишь 48 баллов. Таким образом Суперлицензию по итогам сезона в Ф2 Мазепин получит практически в любом случае.