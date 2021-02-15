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Премьера нового McLaren Формулы 1 в прямом эфире

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Премьера нового McLaren Формулы 1 в прямом эфире

Британский коллектив первым из команд Формулы 1 показывает свою машину для выступлений в сезоне 2021 года

Череда презентаций, в ходе которых болельщики увидят болиды нового сезона, стартует сегодня в британском Уокинге. Команда McLaren представляет автомобиль MCL35M, а также обновленный состав пилотов: теперь пару Ландо Норрису составит Даниэль Риккардо, последние два года выступавший за Renault.

Прямая трансляция сегодняшнего мероприятия начнется в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в межсезонье McLaren перешел на моторы Mercedes – и для не знающих, чем себя занять до начала презентации, мы собрали фотографии предыдущих болидов британской команды с немецкими двигателями (а также вспомнили, какие результаты показывали эти автомобили).

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Если же презентация вам понравится, то завтра будет еще одна: компания McLaren представит миру свой новеший дорожный суперкар по имени Artura.

 

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