Премьера нового McLaren Формулы 1 в прямом эфире

Череда презентаций, в ходе которых болельщики увидят болиды нового сезона, стартует сегодня в британском Уокинге. Команда McLaren представляет автомобиль MCL35M, а также обновленный состав пилотов: теперь пару Ландо Норрису составит Даниэль Риккардо, последние два года выступавший за Renault.

Прямая трансляция сегодняшнего мероприятия начнется в 22:00 по московскому времени. Напомним, что в межсезонье McLaren перешел на моторы Mercedes – и для не знающих, чем себя занять до начала презентации, мы собрали фотографии предыдущих болидов британской команды с немецкими двигателями (а также вспомнили, какие результаты показывали эти автомобили).

Если же презентация вам понравится, то завтра будет еще одна: компания McLaren представит миру свой новеший дорожный суперкар по имени Artura.