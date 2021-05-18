Премьер-министр Австралии усомнился в реальности Гран При

Изначально Формула 1 должна была начать в Альберт-парке сезон 2021 года, но строгие правила карантина не позволили реализовать эти планы – и этап перенесли на 19-21 ноября.

И хотя впереди еще ровно полгода, уже сейчас в Австралии дают понять, что судьба гонки пока что далеко не определена.

«Пандемия постоянно видоизменяется, буквально каждый день, – сказал в недавнем интервью Motorsport Week премьер-министр страны Скотт Моррисон. – Следуя советам медиков, мы считаем небезопасным делать такие шаги [по смягчению ограничений]. Я не собираюсь рисковать жизнями австралийцев. И не стану делать этого».

Таким образом, ограничения для въезжающих в страну пока сохраняются. В нынешнем формате это делает невозможными проведение Гран При из-за необходимости карантина, который не вписывается в плотный график Гран При в конце осени и начале зимы.

Моррисон добавил, что в Мельбурне, тем не менее, могут понемногу готовиться к приезду Формулы 1, так как окончательное решение будет приниматься ближе к дате гонки.

«Уровень риска сейчас совсем иной, но впереди еще много времени», – объяснил он.

Ранее Ф1 отменила этапы в Китае, Канаде и Турции. Проведение других гонок за пределами Европы и Ближнего Востока по-прежнему вызывает серьезные вопросы – считается, что сейчас календарь более или менее стабилен только до этапа в Сочи, который пройдет в конце сентября.