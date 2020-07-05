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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Преклонять ли колено на старте? Отвечают Риккардо, Магнуссен и McLaren

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Преклонять ли колено на старте? Отвечают Риккардо, Магнуссен и McLaren
Автор:
, Главный редактор
5 июл. 2020 г., 09:50

Пилоты Формулы 1 едины в своем неприятии расизма – однако сделать набирающий популярность жест перед началом Гран При Австрии готовы не все

Участники Формулы 1 на протяжении последней пары недель обсуждали идею всем вместе преклонить колени во время предстартовой церемонии Гран При Австрии. Тем самым гонщики могли бы продемонстрировать приверженность принципам равенства и инклюзивности. Однако в итоге пилоты решили не устраивать какой-либо общей акции и оставить решение, как поступать перед стартом, за каждым из гонщиков.

Вечером в субботу сразу несколько спортсменов затронули эту тему в рамках традиционных медиа-сессий.

«У отдельных пилотов возникли вопросы с тем, что будет значить преклонение колена в их исполнении и как этот жест может быть воспринят, – рассказал Даниэль Риккардо, – В целом понятно, для чего мы это делаем – чтобы поддержать движение Black Lives Matter. Но в зависимости от того, из какой страны конкретный человек, есть разные нюансы.

Мы выслушали каждого – и поэтому мы не хотим принимать решения в спешке. Не хотим устраивать обязаловку. Не собираемся судить и обвинять кого-то, если он не преклонит колено или в целом поведет себя не так, как другие».

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Пилот Haas Кевин Магнуссен сообщил, что сам планирует преклонить колено на стартовой решетке – однако предпочел уточнить свою мотивацию.

«Я сделаю это – но не потому, что я поддерживаю движение Black Lives Matter. А потому, что я, как и многие другие жители мира, выступаю против расизма. Против расизма безотносительно того, какая из рас или национальностей является его жертвой».

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Представители команды McLaren высказали мнение, что пресса и болельщики чересчур активно обсуждают тему коленопреклонения. «Что бы ни обсуждали между собой – это наше личное дело, – заявил Карлос Сайнс. – Поэтому хотелось бы сохранить конфиденциальность. Гонщики потому и могут высказываться на наших собраниях открыто – они знают, что их слова не разнесут по паддоку.

Сейчас еще далеко не все приняли решение, что им делать перед стартом. Не все окончательно определились со своей позицией».

Своего гонщика поддержал руководитель британского коллектива Андреас Зайдль: «Я вообще не думаю, что правильно сводить обсуждение к тому, кто собирается преклонить колено, а кто нет. Для каждой команды и каждого пилота важно, что им дают возможность самостоятельно принять решение.

Что касается нашей команды, у нас на этой гонке особая расцветка со специальными хэштегами против расизма. И важно именно это – а не подсчеты того, сколько гонщиков готовы встать на колено, а сколько – нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Кевин Магнуссен , Карлос Сайнс В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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