Гонщики Mercedes AMG показали лучшее время в пятничных тренировках Гран При Венгрии. На сухой трассе действующие чемпионы Формулы 1 привезли соперникам больше полусекунды. На мокром асфальте расстановка сил изменилась – но прогноз погоды обещает сухую квалификацию и гонку. А значит, наиболее показателен именно темп болидов в первой части свободных заездов.

Попробуем разобраться, насколько в действительности велико преимущество Mercedes и как обстоят дела у их конкурентов.

Полсекунды превращаются в полторы

Сопоставление времен в тренировке осложняется тем, что разные гонщики устанавливали лучшие результаты на разных шинах. К примеру, обладатель третьего места Серхио Перес проехал свой быстрейший круг на мягкой резине. Pirelli называет этот тип C4. А обладатель первой строчки Льюис Хэмилтон обосновался в лидерах благодаря кругу на жестком комплекте. C2 в классификации шинников.

Вообще-то машины на более жесткой резине должны ехать медленнее тех, кто использует мягкую – в этом и состоит смысл разных составов. Но на холодном «Хунгароринге» в пятницу привычные расклады были забыты. Самый износостойкий комплект не помешал действующему чемпиону мира обосноваться на первой позиции.

The Race пишет, что в Венгрии разница в темпе между жесткими и мягкими покрышками Pirelli составляет секунду с круга. Получается, к 0,5 с между Хэмилтоном и Пересом нужно прибавить еще секунду, чтобы прикинуть подлинный отрыв между двумя пилотами. Легким движением просто большое отставание становится гигантским. Пугающим. Неотыгрываемым.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W11 Фото: Стив Эррингтон / Motorsport Images

Такое доминирование поразило саму команду Mercedes. «Я был несколько удивлен тому, насколько мы были конкурентоспособны на второй попытке, – заявил инженер чемпионской команды Эндрю Шовлин после завершения свободных заездов. – Льюис ехал на жестких покрышках. Валттери на средних. И оба смогли перебить собственные времена, показанные до этого».

Скорость машин на одном круге на сухом «Хунгароринге»:

1 Mercedes (Хэмилтон), 1:16.003

2 Racing Point (Перес), 1:16.530

3 Renault (Риккардо), 1:17.200

4 Ferrari (Феттель), 1:17.238

5 Red Bull (Ферстаппен), 1:17.435

6 McLaren (Сайнс), 1:17.675

7 Haas (Магнуссен), 1:17.713

8 Williams (Латифи), 1:17.969

9 AlphaTauri (Квят), 1:18.292

10 Alfa Romeo (Джовинацци), 1:18.425

А потом Шовлин сделал интересную ремарку: «Наш темп на длинной дистанции выглядит отличным. А мягкий состав не выглядит подходящим для гоночных условий».

Возможно, в этой мысли кроется шанс соперников Mercedes. То, что чемпионская команда установила свое лучшее время на жестких шинах свидетельствует не только о чрезвычайно высоком темпе на жестком составе – но и о том, что на мягких покрышках у W11 нет сопоставимой скорости. Машина едет медленнее на (в теории) более быстрых шинах. Странно, не так ли?

В начале круга соперники не отстают. Это их шанс

После завершения тренировок официальный сайт Формулы 1 опубликовал две диаграммы. Они показывают, как меняется темп машин относительно лидера с течением круга. Графики демонстрируют: в сухих условиях на первом секторе быстрее едет Racing Point. Но не только. В первых трех поворотах преимущество есть и у Red Bull.

Уже потом конкуренты начинают ехать медленнее и оставляют лучшие времена Хэмилтону с Боттасом. Но вот в самом начале Mercedes не настолько быстр – и это может оказаться ключевым фактором на старте Гран При Венгрии.

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, Эстебан Окон, Renault F1 Team R.S.20 и Кевин Магнуссен, Haas VF-20 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

Логика в следующем: в квалификации пилоты наверняка постараются использовать мягкие шины, чтобы проехать предельно быстро. Не факт, что так поступит Mercedes, но их соперники наверняка постараются максимизировать свои шансы на высокую стартовую позицию. На мягких шинах у Mercedes нет темпа – следовательно, команда может либо уступить первую линию, либо остаться первой, но с быстрыми конкурентами за спиной.

А дальше наступит старт. И здесь вперед смогут рвануть Racing Point, Red Bull и даже Ferrari. При удачном старте они способны вырваться вперед – а дальше всех ждет узкий и извилистый «Хунгароринг», на котором крайне сложно обгонять. И значит, позиции отыгранные на старте, могут сохраниться намного дольше, чем на пару поворотов.

Ferrari внезапно вторые по скорости. Что? Да!

В конце первой части свободных заездов команды начали проезжать длинные серии кругов на средних и жестких составах. В частности, Хэмилтон совершил 11-круговой отрезок, Боттас – десятикруговой. Это та самая прикидка на гонку, которая позволяет понять, каким может быть темп в воскресенье.

Здесь важнее не лучшее время на отдельно взятом круге, а усредненный результат: именно он показывает, в какой форме команды подходят к гонке. И тут на второй позиции оказывается Ferrari:

Mercedes (Хэмилтон), 1:20.674 – Жесткие

Ferrari (Феттель), 1:20.920 – Средние

Red Bull (Ферстаппен), 1:22.222 – Мягкие

Renault (Риккардо), 1:21.488 – Средине

Haas (Грожан), 1:22.677 – Средине

McLaren (Сайнс), 1:21.832 – Мягкие

Racing Point (Стролл), 1:22.869 – Средине

Williams (Расселл), 1:22.125 – Жесткие

AlphaTauri (Квят), 1:22.304 – Средние

Если же проанализировать темп не на сухой, а на мокрой трассе, Ferrari и вовсе оказывается быстрейшей. Вплоть до 12-го поворота Mercedes держался в темпе Скудерии, но затем итальянские машины получали преимущество.

А еще SF1000 совершили больше всего кругов под дождем в сравнении с прямыми конкурентами. Значит, команда тщательнее остальных подобрала настройки на случай мокрой гонки и квалификации.

Red Bull в бардо

В буддизме бардо называют промежуточное состояние между смертью и вторым рождением. Похоже, на тренировках Гран При Венгрии Red Bull застряла в этом положении. Команда оставила позади поражение Австрии, но обещанную венгерскую скорость не нашла. Коллектив Дитриха Матешица даже близко не подобрался к лидерам: отставание от Mercedes измеряется полутора секундами.

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Макс Ферстаппен признался, что так и не нашел правильный баланс на сухом асфальте «Хунгароринга». Алекс Элбон указал на застарелую проблему RB16: непредсказуемость в управлении. Еще на зимних тестах в Барселоне болид Red Bull разворачивало чаще всех остальных. В условиях мокрого Шпильберга пилоты коллектива из Милтон-Кейнса продолжили вылетать с трассы. К Венгрии общая нестабильность в переменчивых условиях и на холодной трассе никуда не делась.

«Это не то, что возникает в каком-то определенном повороте – у нас проблемы везде, на всем круге», – емко охарактеризовал ситуацию Элбон. И если в первых трех поворотах Red Bull еще держится на уровне конкурентов, то чем дольше продолжается круг, тем сильнее Ферстаппен с Элбоном от всех отстают.

Узнать, каким в действительности окажется расклад сил на квалификации Формулы 1 в Венгрии, можно будет сегодня, в 16:00 по московскому времени. Motorsport.com проведет текстовую онлайн-трансляцию.