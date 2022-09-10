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Формула 1 / Гран При Италии Новости

Предварительная стартовая решетка Гран При Италии

Огромное число пилотов получили штрафы за замены элементов силовых установок, так что окончательный порядок на старте пока не определен

Автор:
, Редактор
Предварительная стартовая решетка Гран При Италии
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1

  Шарль Леклер
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  Джордж Расселл
(Mercedes)

3

  Ландо Норрис
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  Даниэль Риккардо
(McLaren)

5

  Пьер Гасли
(AlphaTauri)

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

  Фернандо Алонсо
(Alpine)

7

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)
штраф 5 позиций

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Ник де Врис
(Williams)

9

 

 Гуаньюй Чжоу
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  Николя Латифи
(Williams)

11

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Лэнс Стролл
(Aston Martin)

13

  Серхио Перес
(Red Bull)

штраф 10 позиций

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

  Эстебан Окон
(Alpine)

штраф 5 позиций

15

  Валттери Боттас
(Alfa Romeo)

штраф 15 позиций

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

  Кевин Магнуссен
(Haas)
штраф 15 позиций

17

  Мик Шумахер
(Haas)
штраф 15 позиций

 

 

 

 

 

18

 

 


 

 

  Карлос Сайнс
(Ferrari)

отправлен в конец решетки

19

 Льюис Хэмилтон
(Mercedes)

отправлен в конец решетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

  Юки Цунода
(AlphaTauri)
отправлен в конец решетки
Расстановка будет обновляться по мере поступления дополнительной информации. FIA публикует окончательную версию за час до старта гонки.
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