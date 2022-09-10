Предварительная стартовая решетка Гран При Италии
Огромное число пилотов получили штрафы за замены элементов силовых установок, так что окончательный порядок на старте пока не определен
Важно: FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии
|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Джордж Расселл
|
3
|
Ландо Норрис
|
4
|
Даниэль Риккардо
|
5
|
Пьер Гасли
|
6
|
Фернандо Алонсо
|
7
|
Макс Ферстаппен
|
8
|
Ник де Врис
|
9
|
Гуаньюй Чжоу
|
10
|
Николя Латифи
|
11
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
|
12
|
Лэнс Стролл
|
13
|
Серхио Перес
штраф 10 позиций
|
14
|
Эстебан Окон
штраф 5 позиций
|
15
|
Валттери Боттас
штраф 15 позиций
|
16
|
Кевин Магнуссен
|
17
|
Мик Шумахер
|
18
|
Карлос Сайнс
отправлен в конец решетки
|
19
|
Льюис Хэмилтон
отправлен в конец решетки
|
20
|
Юки Цунода
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