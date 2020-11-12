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Формула 1 / Новость

Предсезонные тесты Ф1 в 2021 году ограничили тремя днями

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Предсезонные тесты Ф1 в 2021 году ограничили тремя днями
Автор:
, Редактор Ф1

В рамках борьбы за сокращение бюджетов Формула 1 предельно сократит зимнюю подготовку. При этом единственная сессия, скорее всего. состоится в Бахрейне

В середине осени в мире Ф1 прошел слух, будто новый чемпионат мира возьмет старт в Бахрейне, а в преддверии первой гонки там же состоится единственная тестовая сессия. 

После публикации официального календаря выяснилось, что первая часть этого предположения не соответствует истине – а вот вторая, похоже, подтверждается. 

Как стало известно Motorsport.com, тесты 2021 года действительно пройдут в трехдневном формате. Точное их место пока не определено, но с высокой вероятностью это будет именно трасса в Сахире. 

Она уже использовалась для предсезонной работы, в последний раз Ф1 приезжала в пригород Манамы в 2014-м – тогда это были третьи тесты, позволившие командам опробовать совершенно новые гибридные силовые установки в жарких условиях. 

Кроме того, в 2017-м и 2019-м в Бахрейне проходили тесты по ходу сезона. 

Когда именно состоятся зимние заезды 2021 года, пока неизвестно, но так как нынешний чемпионат заканчивается поздно, скорее всего их запланируют на начало календарной весны. Рекордно малая продолжительность сессии – всего три дня – объясняется тем, что командам не нужно строить новые машины: по регламенту в предстоящем сезоне будут задействована нынешняя техника с небольшими переделками.

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Кроме того, Бахрейн расположен на пути Формулы 1 с европейских баз на первый этап сезона в Австралию, так что с точки зрения логистики тут тоже можно получить выгоду. 

Прежде зимние тесты проходили в восьмидневном формате – по четыре дня на протяжении двух недель, – а в 2020-м их сократили до шести дней в Барселоне.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Люк Смит

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