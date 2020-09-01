Ближайшей зимой предсезонные тесты Формулы 1 продлятся всего три дня. Такой информацией поделилось с читателями немецкое издание Auto Motor und Sport. Таким образом, за два года продолжительность зимних тестов сократилась почти на две трети: в 2019 году заезды длились 8 дней, в этом – 6.

Как нетрудно догадаться, главной причиной принятого руководством Ф1 решения стало желание сократить расходы команд. Более того, представители чемпионата обсуждали с командами идею вообще отказаться от предсезонных заездов. Против при этом выступили коллективы, в которые зимой придут новые пилоты – а для McLaren дополнительным аргументом стала смена моториста с Renault на Mercedes.

В последние годы предсезонные тесты проводились исключительно в Барселоне – теперь же, по информации немецкого издания, также изучается возможность организации заездов в Хересе или даже в Бахрейне.

Вариант с Бахрейном выглядит не самым простым с точки зрения логистики (особенно с точки зрения оперативной доставки новых деталей с командных баз) – однако, как утверждают журналисты Auto Motor und Sport, на Ближнем Востоке также может пройти и первый этап чемпионата 2021 года. В австралийском Мельбурне, где обычно стартует сезон, сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка – в середине августа, в частности, власти города вновь ввели ряд серьезных ограничений.