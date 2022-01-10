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Формула 1 Новости

Защитники животных подкинули Доменикали «мертвую» собаку

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, редактор

К счастью, это было не тело настоящей собаки, а кукла, покрытая кровью – или чем-то похожим на нее

Защитники животных подкинули Доменикали «мертвую» собаку

PETA – организация, борющаяся за этичное обращение с животными, – прислала главе Формулы 1 Стефано Доменикали куклу собаки, покрытую похожей на кровь жидкостью. Об этом представители PETA сообщили общественности на сайте организации.

Таким образом защитники животных попытались обратить внимание на то, что телекоммуникационная компания GCI (принадлежащая, как и Формула 1, корпорации Liberty Media) спонсирует проходящие на Аляске гонки на собачьих упряжках Iditarod. PETA в своих материалах сообщает, что GCI платит организаторам соревнований около 200 000 долларов в год и что за последнее время на этих гонках погибло более 150 собак. 

Также организация разместила в сети твит с фотографией людей, протестующих против Iditarod у здания штаб-квартиры Liberty Media. «Liberty Media, что вы скажете? Как много собак погибнет сегодня?» – гласит подпись к твиту.

 

В обращении к Доменикали и Ф1 на своем сайте PETA указала на положительные примеры: «Что общего у ExxonMobil, Jack Daniel’s и Coca-Cola? Узнав о жестокости Iditarod и выслушав сторонников организаций PETA, они отказались от спонсорства и разорвали все связи со смертоносными собачьими гонками».

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