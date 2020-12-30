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Формула 1 / Новость

Правительство Каталонии одобрило проведение Гран При в Барселоне

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Правительство Каталонии одобрило проведение Гран При в Барселоне
Автор:
, Ответственный редактор

Гонка, которую включили в календарь на 2021 год со звездочкой, смогла окончательно подтвердить свое место

Утвержденный Всемирным советом FIA список этапов на будущий сезон Формулы 1 содержал несколько примечаний. В частности, новой трассе в Саудовской Аравии еще предстоит получить омологацию, а гонка в Барселоне имела сноску «после заключения промоутерского контракта».

В последние дни уходящего года правительство Каталонии официально одобрило заключение нового контракта с Liberty Media.

В официальном заявлении говорится: «Правительство поручило [управляющей трассой] компании Circuits de Catalunya SL подписать соглашение с Formula One World Championship Limited и продлить контракт на проведение Гран При Испании в 2021 году. 

Подписание гарантирует проведение 31-го подряд этапа на трассе «Барселона-Каталунья» в Монтмело».

Впервые Формула 1 провела этап на автодроме близ столицы Каталонии в 1991 году. В минувшем сезоне этап пришлось перенести с мая на август и провести при пустых трибунах. Победу, лидируя от старта до финиша, одержал Льюис Хэмилтон.

В 2021-м участники чемпионата приедут в Барселону 1-3 марта для единственной сессии предсезонных тестов, а Гран При Испании пройдет на «Каталунье» 7-9 мая. 

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Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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