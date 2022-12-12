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Главная задача нового регламента Ф1 была в том, чтобы пилоты могли вплотную преследовать друг друга и бороться за позиции. И с этим, нет сомнений, удалось справиться. В то же время, без накладок тоже не обошлось.

Доминирование Red Bull на трассах привело в тому, что борьба за титулы фактически закончилась уже к летнему перерыву. Некоторые гонки вышли очень классными, но в целом с точки зрения качества шоу спорт не сделал того шага вперед, на который многие рассчитывали.

Подводя итоги 2022-го, спортивный директор Ф1 Росс Браун согласился с тем, что прошедший чемпионат мира нельзя назвать безупречным. Но и рассчитывать на подобное было бы утопией.

На просьбу Motorsport.com оценить прошедший чемпионат по 10-балльной системе, британец сказал: «Думаю, что восемь или девять. Это близко к тому, чего мы хотели добиться.

Думаю, что если оглянуться назад, надо признать, что кое-что мы сделали напрасно. Помните, был период, когда команды заговорили, что в новых правилах слишком много ограничений, потому машины получатся неотличимыми одна от другой.

Под этим прессингом мы пошли на пару послаблений. И они воспользовались этим! Но это Формула 1, тут иначе просто не бывает».

Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Ловушка для дельфина

Главной темой для разговоров в первой части сезона стала болтанка машин на прямых, которую назвали «козлением» или «дельфинированием». Для Mercedes эта проблема оставалась источником головной боли до самого конца чемпионата.

По словам Брауна, в FIA и менеджменте Ф1 допускали, что возвращение граунд-эффекта может привести к такой проблеме, но все же рассчитывали на столь серьезный масштаб явления.

«Эффект "козления" оказался сильнее прогнозов, – признал Росс. – Понятно, что сама принцип граунд-эффекта по умолчанию приводит к раскачке машины. Те из нас, кто сталкивался со всем этим раньше, уже знал, как действовать – прежде всего это касается Эдриана [Ньюи]. Их машина [Red Bull] вообще едва ли испытывала какие-то сложности.

Всем известно, что при граунд-эффекте шасси не должно быть очень жестким, а дорожный просвет – очень малым. Это критические факторы. Некоторые команды, если вы простите мне такой оборот, повелись на то преимущество, которое получишь, если будешь использовать максимально жесткую машину с минимальным клиренсом. Вот только в реальности добиться такого невозможно.

После этого они оказались в ловушке, так как машина была построена вокруг того, чтобы работать именно в этом режиме. Переделать что-то было уже очень сложно, а потеря эффективности в другой конфигурации оказалась слишком серьезной, и на это они идти не хотели.

Но, полагаю, в итоге всем удалось отыскать неплохой компромисс. Мы решили не менять правила, но в итоге болтанка стала минимальной. Но поначалу все это привело к некоторой задержке, что довольно досадно».

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Алистер Стэли / Motorsport Images

В плотной борьбе

Главная задача новых правил была в том, чтобы машины не так сильно теряли прижимную силу, когда пилот вплотную преследует соперника. Но сами гонщики отметили, что полученное улучшение сложно назвать серьезным.

Себастьян Феттель объяснил: «Главные усилия в этот раз были направлены на то, чтобы стало проще следовать за кем-то вплотную и обгонять. Но я не заметил больших перемен.

Да, мы можем подъезжать ближе, но и лобовое сопротивление машин также стало куда меньше – а значит, слип-стрим работаем менее эффективно, так что атаковать можно лишь с очень малой дистанции.

С точки зрения шин изменения тоже были нацелены на улучшение зрелищности, но и тут я не увидел большого отличия от прошлого года. Я не хочу сказать, что попытка провалилась. Но были приложены серьезные усилия, и не все они принесли результат».

Браун объяснил, что командам, как водится, удалось отыскать решения, не предусмотренные разработчиками регламента – что неизбежно отразилось на качестве гонок.

«Об этом говорят нечасто, но по мере понимания прежних машин стало ясно, что они взаимодействуют еще и при движении параллельными курсами колесо в колесо, – добавил Росс. – Мы всегда оценивали, что происходит при движении одной машины за другой, но только когда создали полноценные модели, смогли увидеть, сколь велико взаимное влияние, когда они рядом.

Оказалось, что когда один пилот занимал в повороте внутреннюю траекторию, а другой пробовал удержаться снаружи – его начинало заносить. Оказалось, что машина, которая оказывалась рядом с другой, тоже резко теряла прижим. И надо сказать, нам это не особенно нравилось».

Росс Браун, управляющий директор по вопросам гонок, FOM Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Британец продолжил: «С нынешними автомобилями этот эффект тоже резко сократился. Именно поэтому мы стали чаще видеть борьбу, когда пилоты проходят поворот вдвоем или даже втроем. Теперь они в куда большей степени могут быть уверены, что с их машиной не произойдет ничего страшного.

К слову, я очень часто слышал от гонщиков – после смены регламента я спрашивал об этом многих из них, – что поведение машин стало более предсказуемым.

Баланс больше не подвержен резким изменениям. Вы не теряете прижимную силу и знаете, как машина поведет себя. Это серьезное отличие от прошлого года, когда недостаточная поворачиваемость могла внезапно смениться избыточной».

Браун добавил, что непосредственно сравнивать технику 2021 и 2022 годов не вполне корректно, так как один регламент был уже хорошо изучен командами, а другой только-только вступил в силу.

Спортивный директор объяснил: «Важно помнить, что прежние машины становились все хуже и хуже [с точки зрения возможности преследовать соперника]. И если не остановить этот процесс, он бы продолжался и дальше.

Кто знает, что придумали бы в командах, если прежние правила оставили и на 2022 год? Не говоря уже про 2023-й.

Так что мы не просто выбрали куда более удачное направление, но и избавились от проблемы машин, на которых невозможно гоняться друг с другом».

Стефано Доменикали, генеральный директор Ф1, Росс Браун, спортивный директор FOM Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Перемены в голове

Но едва ли не главным успехом Браун назвал даже не что-то, что можно было увидеть на трассе. Новый регламент повлиял на подход тех, кто его создавал. История 2022 года показала, что можно сделать этот процесс позитивным и добиться, чтобы гонки стали более интересными.

«Думаю, это можно назвать большим успехом, – сказал Росс. – Мне важно, что избранный нами подход получил одобрение и задал очень высокую планку. И теперь при последующих изменениях одним из главных, если не самым главным, будет вопрос о том, позволят ли новые машины бороться.

С нынешней техникой мы увидели это и при теоретическом анализе, и на реальных трассах. Даже скептики, а скептиков в нашей ситуации всегда бывает множество, были вынуждены признать – гонки стали намного лучше, чем были прежде».