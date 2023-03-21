«Правил стало слишком много». Экс-пилот присоединился к критике Ф1

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Формула 1 пять с лишним часов не могла разобраться, то же больше всего достоин третьего место по итогам гонки в Джидде. Фернандо Алонсо, который на трассе приехал к финишу следом за двумя пилотами Red Bull, сначала присудили штраф в десять секунд, а затем отозвали его.

Болельщики раскритиковали судей FIA за подобные действия – тем более, что основанием для наказания стало лишь то обстоятельство, что механик дотронулся до машины домкратом, пока испанец отбывал предыдущий штраф на пит-лейне.

С тем, что подобные действия не помогают спорту, согласился и призер трех Гран При Тимо Глок.

«Само по себе наказание Фернандо было нечестным, – объяснил 41-летний немец. – Понятно, что правила следует дополнительно уточнить во избежание повторения подобных ситуаций. Мне вообще кажется, современная Формула 1 стала избыточно зарегулированной. Правил сейчас слишком много.

Они не получили ни малейшего преимущества за счет того, что механик домкратом дотронулся до машины. Такие действия в отношении Алонсо портят имидж Формулы 1».

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После старта: Пьер Гасли, Alpine A523, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43, Нико Хюлькенберг, Haas VF-23, Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Валттери Боттас, Alfa Romeo C43 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Также Глок раскритиковал Ferrari, которая в минувший уик-энд добилась только шестого и седьмого мест на финише.

«Они разочаровали меня, – признался Тимо. – После перехода на жесткие шины оба пилота разом потеряли темп. Mercedes удивила многих, опередив Ferrari на финише. Причем это был справедливый исход, скорость [W14] в гонке была выше.

Похоже, в этой борьбе многое будет зависеть от конкретных условий. От них будет зависеть, кто именно окажется впереди, Mercedes или Ferrari. Но речь идет лишь о третьей позиции – позади Red Bull Racing и Aston Martin».