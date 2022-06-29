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Формула 1 Новости

Правдоруб Вильнев: Не хватает бюджета? Так не обновляйте болиды!

Чемпион 1997 года раскритиковал глав команд, которые требуют поднять потолки расходов

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Правдоруб Вильнев: Не хватает бюджета? Так не обновляйте болиды!
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В 2022 году мир столкнулся с неожиданным для многих уровнем инфляции. Применительно к Формуле 1 это отразилось на том, что команды все чаще жалуются, что не могут уложиться в бюджетные ограничения, так как планировали расходы исходя из цен на начало года.

В частности, резко выросла стоимость авиаперелетов и грузовых перевозок. В итоге топ-команды, которые планировали потратить весь максимальный бюджет, в него не укладываются. Зато аутсайдеры могут позволить себе увеличить траты, так как изначально их бюджеты были ниже потолочных.

В своей традиционной колонке для голландского издания Formule.de чемпион 1997 года Жак Вильнев поддержал именно малые команды, пристыдив крупные.

«Команды согласились на ограничение бюджетов, так чего теперь ноют? – резонно замечает Вильнев. – Вот Mercedes нужно исправить машину. Но и они были там, когда утверждался потолок бюджетов. Так пусть реже обновляют болиды!

Бюджеты небольших команд и вовсе не дотягивают до потолка, чего бы им соглашаться на увеличение трат? Или, например, Alpine. За ними стоит автоконцерн Renault у которого куча денег, но и они против повышения бюджетов, так как все просчитали заранее и уважают правила.

Я вообще подозреваю, что топ-команды решили поискать способы увеличить бюджеты еще до старта сезона. Возможно они даже готовы выплатить штрафы за превышение бюджетов. Их это не разорит. Интересно будет на это посмотреть.

Но вообще надо понимать, что все в автоспорте стремятся к тому, чтобы победить и заработать. Если ради этого удается продавить изменение правил по ходу сезона, то что же, молодцы, нечего сказать!»

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