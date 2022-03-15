Правдоруб Ньюи: Автопром свернул не туда, Ф1 пошла следом

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Изменив технический регламент 2022 года, в Формуле 1 сделали ставку на снижение стоимости болидов за счет отказа от легких материалов и на повышение скорости за счет увеличения прижимной силы ценой роста лобового сопротивления воздуху.

Главный конструктор Red Bull Эдриан Ньюи принял правила игры и, если судить по тестам в Бахрейне, построил самую быструю машину 2022 года.

Однако в интервью изданию Racingnews365.com Ньюи честно сказал, что был и другой путь: делать машины легче и аэродинамически эффективнее. Тогда не пришлось бы и переживать за экологию, честно добавил инженер.

«У нас на старте теперь машины с полными баками, которые тяжелее 900 килограммов, – напомнил Ньюи. – Для гоночных машин это очень много. Мы за несколько лет подняли вес с 600 килограммов с балластом до 880 без балласта. Мы с ума сходим, как уложиться в сухой вес в 795 килограммов.

Теперь у нас большие, тяжелые машины с мягко сказать не лучшим показателем обтекаемости, с высоким лобовым сопротивлением воздуху. Мне стыдно, что Формула 1 пошла этим путем, был же иной путь!

К сожалению, этим ложным путем идет и весь автопром. Мы все с каждым годом пересаживаемся на более крупные и более тяжелые машины. И уже не важно, бензиновые они или электрические.

Важно, сколько энергии мы тратим на то, чтобы передвинуть эти «туши» из пункта А в пункт Б. Это до черта много энергии, и не важно откуда она берется: от сжигания бензина или от сжигания ископаемого топлива на теплоэлектростанции для выработки электричества. И никто не бьет в колокол, потому, что это выгодно автоконцернам.

Я лично считаю, что машины Формулы 1 должны стать легче и более обтекаемыми. Пора заговорить о том, сколько энергии тратится на преодоление дистанции. В конце концов, это самый логичный способ снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, не так ли?»